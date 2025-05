UnitedHealth: départ du CEO et suspension d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group fait part de la nomination de Stephen J Hemsley comme CEO (directeur général), avec effet immédiat, suite à la décision d'Andrew Witty de démissionner de ce poste pour des raisons personnelles.



Stephen Hemsley a rejoint le groupe en tant que COO en 1997, puis en est devenu CEO une première fois de 2006 à 2017, date à laquelle il a pris la présidence du conseil d'administration. Il restera président et sera conseillé par Andrew Witty.



Par ailleurs, UnitedHealth indique suspendre ses perspectives pour 2025 'alors que l'activité de soins continuait de s'accélérer tout en s'élargissant à davantage de types d'offres de prestations que celles observées au premier trimestre'.



'Les coûts médicaux de nombreux bénéficiaires de Medicare Advantage nouvellement rejoints par UnitedHealthcare sont restés plus élevés que prévu', ajoute le groupe d'assurance santé, qui prévoit de renouer avec la croissance en 2026.





