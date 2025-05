Eiffage confirme ses perspectives 2025

(AOF) - Eiffage a déclaré un chiffre d'affaires en hausse de 8,3% au premier trimestre, à 5,62 milliards d'euros, pour un carnet de commandes de 29,7 milliard d'euros à fin mars, en croissance de 3% depuis décembre 2024. Dans les Travaux, l’activité progresse de 5,6% et s’établit à 4,7 milliards d’euros. L'activité Infrastructures s'inscrit en croissance de 11,9% et le segment Energie Systemes en hausse de 4,2%. Côté perspectives, le groupe de construction s'attend à un chiffre d'affaires dans les travaux en croissance dans toutes les branches.

Le résultat opérationnel courant devrait à nouveau progresser, porté notamment par l'amélioration de la rentabilité d'Eiffage Énergie Systèmes dont la marge opérationnelle courante pourrait s'établir à 6 %, pour un niveau d'activité proche de 8 milliards d'euros.

Le résultat net part du Groupe, en augmentation à fiscalité constante, sera affecté par la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés applicable en France en 2025. L'amélioration de la performance opérationnelle ne suffira pas à en compenser l'incidence.

L'entreprise précise par ailleurs que la charge de paiements en actions (IFRS 2) sera significativement plus importante que les années passées, compte tenu de la forte appréciation du cours de l'action Eiffage depuis fin février. Principalement due à l'augmentation de capital annuelle réservée aux salariés, elle sera prise en compte intégralement sur le 1er semestre.

Eiffage publiera le 27 août (après Bourse) ses résultats du premier semestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Eiffage

Points clés

- Leader européen du BTP et des concessions ;

- Chiffre d'affaires de 20,3 Mds€ généré par 2 branches : les travaux pour 84 % (route, génie civil, énergie-systèmes, construction) et les concessions autoroutières (APPR, AREA, ADELAC…) et aéroportuaires, pour 16 % ;

- Implantation essentiellement européenne, la France pesant 70 % du chiffre d’affaires, devant le reste de l’Europe pour 26 % ;

- Modèle d'affaires fondé sur l'engagement des salariés, l’ancrage européen et sur l'équilibre entre métiers -concessions « greenfield », montage et exploitation/maintenance-, d’où une stabilité et une complémentarité financière entre cycles courts et cycles longs ;

- Capital détenu à 20,5 % (+ 25 % des droits de vote) par les salariés, Benoît de Ruffray étant président-directeur général du conseil de 11 membres ;

- Bilan maîtrisé avec une dette portée à 10,6 Mds à fin juin 2023 face à des liquidités de 3,6 Mds€.

Enjeux

- Stratégie industrielle bas carbone fondée sur la réduction des émissions internes et sur l’extension des offres bas carbone ;

- Stratégie d'innovation « bas carbone » en 5 volets :

- émergence de propositions via Start.box et Impulse Partners,

- accompagnement des projets opérationnels via Seed’Innov et les programmes R&D,

- construction de l’offre via Start lab, E-Face…,

- diffusion via Innopédia,

- consolidation des acquis avec écosource, Sekoya, traçabilité…, ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2050 :

- étape 2030 : repli de 46 % des émissions de CO2 vs 2019,

- écocircularité et soutien à la biodiversité ;

- Visibilité de l’activité, avec un carnet de commandes des travaux de 19,8 Mds€ à fin juin 2023 et renforcé depuis par l’entrée de gros contrats pluriannuels ;

- Dans les concessions, élargissement du portefeuille, dopé par 1,5 Md€ d’investissements (Sun « R » pour les énergies renouvelables, montée dans le capital du viaduc de Millau) ;

- Evolution des relations avec Getlink, dont la participation de 18,79 % dans son capital sera mise en équivalence dans les comptes dès le 2ème semestre de l'exercice 2023.

Défis

- Contraintes budgétaires dans les pays européens favorables aux projets de concessions et de PPP (Partenariat Public / Privé), très rentables pour le groupe et relations avec l’Etat gagnantes pour APRR et AREA (régularité des hausses contractuelles) ;

- Fortes diversités de marges entre travaux et concessions et, dans la branche concessions, remontée de cash-flow limitée par le poids du minoritaire Macquarie (50 % du capital – 1 %) ;

- Risque d’un alourdissement de la fiscalité sur les sociétés concessionnaires d’autoroutes ;

- Après une hausse de + 10 % des revenus et du bénéfice net semestriels, perspectives 2023 : croissance de l’activité et de la rentabilité dans les travaux et les concessions.