United Therapeutics bondit après que le Tyvaso s'est révélé bénéfique dans une maladie pulmonaire fibrosante

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30 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments United Therapeutics UTHR.O ont bondi de 15,7 % à 604,99 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament inhalé Tyvaso a amélioré la fonction pulmonaire chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie rare qui endommage les poumons et rend la respiration difficile

** La société affirme qu'une étude de stade avancé a atteint son objectif principal, montrant une meilleure capacité pulmonaire et un risque plus faible d'aggravation de la maladie par rapport au placebo

** Les résultats ont été cohérents pour tous les patients, y compris ceux recevant d'autres traitements et ayant des antécédents de tabagisme différents; aucun nouveau problème de sécurité n'a été observé, selon la société

** La société indique qu'elle prévoit de demander un examen prioritaire à la FDA américaine d'ici la fin de l'été pour étendre l'utilisation de Tyvaso à cette maladie pulmonaire; des résultats similaires ont été observés dans une deuxième étude publiée dans le New England Journal of Medicine.

** Les actions ont augmenté d'environ 38 % en 2025