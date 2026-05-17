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Football-Chelsea nomme Xabi Alonso au poste d'entraîneur
information fournie par Reuters 17/05/2026 à 11:31

PHOTO DE FICHIER : Super Coupe d'Espagne - Demi-finale - Atletico Madrid - Real Madrid

PHOTO DE FICHIER : Super Coupe d'Espagne - Demi-finale - Atletico Madrid - Real Madrid

L'entraîneur espagnol Xabi Alonso ‌a été nommé à la tête du Chelsea FC, a ​annoncé dimanche le club londonien de Premier League.

L'entraîneur espagnol a signé un contrat de quatre ans et prendra ses fonctions le ​1er juin. Il devient ainsi le cinquième technicien nommé depuis l'arrivée de BlueCo ​à la tête de Chelsea ⁠après Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca et Liam Rosenior.

"Chelsea ‌est un des plus grands clubs du football mondial et je suis rempli de fierté à ​l'idée de devenir le ‌manager de ce grand club", a déclaré ⁠Xabi Alonso.

Xabi Alonso revient en Angleterre où il a évolué à 210 reprises sous les couleurs du Liverpool FC de 2004 ⁠à 2009, club ‌avec lequel il a remporté la finale de ⁠la Ligue des Champions en 2005.

Après avoir raccroché les ‌crampons en 2017 sous les couleurs du Bayern Munich, ⁠Xabi Alonso a réalisé une transition réussie en ⁠tant qu'entraîneur, amenant ‌le Bayer Leverkusen au titre de champion d'Allemagne en 2024 ​lors d'une saison historique qui ‌a vu le club rester invaincu.

Le Basque connaîtra ensuite une expérience plus mitigée sur ​le banc du Real Madrid, où il ne restera que quelques mois avant d'être débarqué en janvier ⁠2026.

Neuvième du championnat anglais, Chelsea vit un exercice compliqué et ne disputera pas la Champions League la saison suivante. Les Blues restent sur une défaite en finale de la FA Cup contre Manchester City samedi.

(Reportage de Karan Prashant Saxena à Bengaluru; version ​française Zhifan Liu)

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