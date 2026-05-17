La chanteuse Dara offre sa première victoire à l'Eurovision à la Bulgarie

La chanteuse bulgare Dara, qui a remporté l'Eurovision à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026 ( APA / GEORG HOCHMUTH )

Avec "Bangaranga", hymne à la fête et à l'émancipation, la chanteuse Dara a offert dimanche à la Bulgarie sa première victoire au concours Eurovision de la chanson et un rare moment d'unité.

"Je vous aime tant", a déclaré la jeune femme de 27 ans qui a interprété cette chanson au titre issu du patois jamaïcain, qui signifie rébellion, avec une énergie et un enthousiasme qui a impressionné les jurés nationaux comme le public international de cette 70e édition qui s'est tenue à Vienne samedi soir.

"La musique rassemble les gens, elle ne les divise pas. Dara a été patiente et nous a donné cette leçon. Bravo !", a réagi Ilona Nechkova, 48 ans, sage-femme à Sofia, la capitale bulgare, interrogée par l'AFP.

Dara, de son vrai nom Darina Yotova, a plongé dans le monde de la musique dès l'enfance.

La chanteuse bulgare Dara, qui a remporté l'Eurovision à Vienne, en Autriche, le 16 mai 2026 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Née le 9 septembre 1998 à Varna, sur la côte de la mer Noire, elle a commencé à pratiquer le chant folklorique dès l'âge de 7 ans, avant de se tourner vers la musique pop.

Diplômée de l'Ecole nationale bulgare des arts, la jeune femme s'est fait connaître du grand public grâce à sa participation à l'émission X Factor Bulgarie en 2015.

Son premier single sorti à l'été 2016, "K'vo ne chu" (Qu'est ce que t'as pas compris ?), l'a immédiatement propulsée en tête des classements musicaux dans son pays.

Depuis, la jeune autrice a reçu de nombreuses récompenses et ses concerts se jouent à guichets fermés, grâce à un mélange de pop et d'influences urbaines qui séduit le public bulgare.

- Moment d'unité -

En 2018, Dara a été élue "Meilleure artiste féminine" aux BG Radio Music Awards. Trois ans plus tard, elle est devenue la plus jeune coach de l'histoire de "The Voice Bulgarie".

En 2024, elle a participé à "Dancing Stars" et l'année suivante a été choisie pour assurer la première partie de Robbie Williams lors de son concert à Sofia.

"J'adore être sur scène et j'ai adoré ce que j’ai ressenti pendant la représentation", a-t-elle déclaré aux médias bulgares après sa qualification jeudi soir lors de la deuxième demi-finale du plus grand télé-crochet du monde.

Alors que la Bulgarie a fait son retour cette année à l'Eurovision, dont elle était absente depuis 2022 après l'avoir rejoint pour la première fois en 2005, la jeune femme s'est réjouie de représenter son pays après ces années d'absence dictées par des raisons financières.

"Cela signifie beaucoup, parce que nous, les Bulgares, nous devrions avoir une plus grande plateforme pour tous nos artistes, nos auteurs-compositeurs, toutes les personnes de la communauté créative. Et l'Eurovision est cette plateforme".

Son dernier album, "ADHDara", s'inspire de son déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH, ADHD en anglais).

"Ce syndrome et toutes ces choses contre lesquelles j'essaie de lutter font partie de moi", expliquait la jeune femme dans une interview en septembre 2025.

Les vidéos sur les réseaux sociaux "retiennent rarement l'attention plus de six secondes", estime la chanteuse bulgare, qui dit devoir suivre ce rythme accéléré pour rester en contact avec ses fans.

Le succès de Dara a offert à la société bulgare l'un de ses rares moments d'unité dans un pays divisé politiquement, réveillant le souvenir de 1994, lorsque l'équipe nationale de football avait terminé quatrième de la Coupe du monde.

"Tu as déjà la première place dans le coeur de toute la Bulgarie ! Tu vas aussi conquérir l'Europe", a écrit sur Facebook la présidente bulgare Iliana Iotova avant la finale.

"La Bulgarie est numéro un !!! Une magnifique histoire de talent immense, d'efforts sans relâche et de foi dans la réussite, envers et contre les critiques. Merci à toi, Dara, et à toutes les personnes impliquées ! La Bulgarie est numéro un", a écrit après la victoire le vice-Premier ministre Atanas Pekanov sur Facebook.

La chanteuse bulgare a certainement pu compter sur le soutien de l'importante diaspora du pays de 6,5 millions d'habitants.

Depuis l'ouverture des frontières en 1989, de nombreux Bulgares se sont établis à l'étranger. Ils sont près trois millions, selon le ministère des Affaires étrangères.