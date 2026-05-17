Meloni se rend auprès des victimes fauchées par un automobiliste à Modène

Des policiers sur les lieux où un conducteur a renversé et blessé huit personnes, le 16 mai 2026 à Modène, dans le nord de l'Italie ( AFP / - )

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a annulé un déplacement à Chypre pour se rendre dimanche au chevet des personnes renversées la veille dans le centre de Modène (nord) par un conducteur ayant des antécédents psychiatriques.

Le conducteur, un Italien d'origine marocaine d'une trentaine d'années, a renversé et blessé huit personnes, samedi, dont quatre grièvement avant de terminer sa course dans la vitrine d'un magasin, percutant de plein fouet une femme qui a dû être amputée des deux jambes.

Des secouristes sur les lieux où un conducteur a renversé et blessé huit personnes, le 16 mai 2026 à Modène, dans le nord de l'Italie ( AFP / GIORGIA BASSOLI )

Sa voiture est entrée à grande vitesse dans une rue du centre-ville très achalandé en plein après-midi ensoleillé, selon des images de vidéosurveillance diffusée par les médias.

Il a ensuite tenté de prendre la fuite, mais quatre passants l’ont poursuivi et maîtrisé. Face à eux, il a sorti un couteau et blessé l’un d’eux avant d’être arrêté.

Mme Meloni a annulé une visite prévue à Chypre afin de se rendre à Modène, a indiqué une source gouvernementale.

Le président italien Sergio Mattarella doit également se rendre dans cette ville du nord de l'Italie, selon cette même source.

- “Acte extrêmement grave" -

Le conducteur, diplômé d’économie né en 1995 et inconnu des services de police, avait traversé un épisode de "troubles psychologiques" en 2022, a précisé la préfète de la ville, Fabrizia Triolo, lors d’une conférence de presse samedi.

"Il avait été pris en charge dans un centre de santé mentale pour des troubles schizoïdes, mais nous avons perdu sa trace après cette première période d'observation dans un établissement spécialisé”, a-t-elle ajouté.

Selon la préfète, le conducteur n’était pas sous l'influence de “substances psychotropes”.

Son domicile, situé près de Modène, a été perquisitionné.

Le président de la région Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a qualifié le drame lors de cette même conférence de presse d'"acte extrêmement grave".

Des secouristes sur les lieux où un conducteur a renversé et blessé huit personnes, le 16 mai 2026 à Modène, dans le nord de l'Italie ( AFP / Giorgia BASSOLI )

"Mais il est important d'en comprendre la nature et le mobile, attendons davantage d’informations", a-t-elle souligné.

Giorgia Meloni a aussi parlé d'un événement "extrêmement grave" sur X.

"Je souhaite également exprimer ma gratitude aux citoyens qui sont intervenus courageusement pour arrêter l’auteur, ainsi qu’aux forces de l’ordre pour leur réaction", a-t-elle réagi samedi.

La tête ensanglantée, Luca Signorelli, l’un des passants intervenus pour stopper le suspect, a expliqué aux chaînes de télévision italiennes qu'il avait 'entendu des chocs et vu des personnes se faire renverser".

"La voiture arrivait sur moi et j'ai réussi à me jeter au sol", a-t-il ajouté.

"La voiture fumait, j'ai ouvert la portière et il s’est échappé; quatre ou cinq d’entre nous se sont lancés à sa poursuite… Il a sorti un couteau, m’a frappé à la tête et a porté un autre coup vers mon cœur que j’ai réussi à éviter.”

Des policiers sur les lieux où un conducteur a renversé et blessé huit personnes, le 16 mai 2026 à Modène, dans le nord de l'Italie ( AFP / GIORGIA BASSOLI )

Le maire de Modène, Massimo Mezzetti, a lui remercié "les citoyens qui ont fait preuve de courage et de civisme”.

"Nous devons comprendre ce qui se cache derrière cet acte. C'est dramatique. (...). Je suis profondément bouleversé", a-t-il ajouté.