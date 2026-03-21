United supprime 5 % de ses vols, s'attendant à un baril de pétrole à 175 dollars en raison de la guerre en Iran

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(Réécrit le premier paragraphe et ajoute de nouveaux détails tout au long du texte) par Rajesh Kumar Singh

United Airlines UAL.O a déclaré vendredi qu'elle réduirait ses vols réguliers de 5% au cours des deuxième et troisième trimestres, se préparant à une hausse prolongée des prix du pétrole après que la guerre en Iran ait fait grimper en flèche les coûts du kérosène, même si la forte demande de voyages aide les transporteurs américains à augmenter leurs tarifs et à amortir le choc.

Le directeur général Scott Kirby a déclaré dans une note de service que la compagnie aérienne se prépare à ce que le prix du pétrole atteigne 175 dollars le baril et reste supérieur à 100 dollars jusqu'à la fin de l'année 2027. La facture annuelle de carburant de United augmenterait d'environ 11 milliards de dollars, soit plus de deux fois le bénéfice de sa meilleure année, si les prix se maintiennent à ce niveau, a déclaré M. Kirby.

La guerre en Iran a poussé les compagnies aériennes dans une nouvelle phase de chocs pétroliers. Les prix du kérosène ont presque doublé depuis la fin février, augmentant les coûts dans l'ensemble du secteur et perturbant les schémas de vol mondiaux par des déroutements et des restrictions de l'espace aérien.

Alors que les grandes compagnies aériennes américaines affirment que la forte demande leur permet d'augmenter leurs tarifs, les réductions devraient maintenir le pouvoir de fixation des prix de l'industrie.

"Il ne sert à rien de brûler des fonds à court terme pour des vols qui ne peuvent pas absorber ces coûts de carburant", a déclaré M. Kirby.

M. Kirby avait déclaré mardi que la compagnie aérienne préférait laisser une partie de la demande insatisfaite plutôt que d'emprunter des itinéraires qui seraient déficitaires si les prix du carburant restaient élevés.

La compagnie, dont le siège est à Chicago, a déjà réduit les vols les plus faibles, tels que certains vols en milieu de semaine, le samedi et les vols de nuit.

Dans la note de service, Kirby a indiqué que United annulera environ trois points de pourcentage de vols en dehors des périodes de pointe au cours des deuxième et troisième trimestres, y compris les vols de type " red-eye " et les vols les plus faibles en milieu de semaine.

Elle supprimera également environ un point de capacité à Chicago O'Hare et maintiendra la suspension des liaisons avec Tel Aviv et Dubaï, ce qui portera la réduction totale à environ cinq points de pourcentage de la capacité prévue pour cette année.

M. Kirby a indiqué que la compagnie aérienne prévoyait de rétablir l'ensemble de son programme à l'automne.

Ces réductions de capacité interviennent alors que la demande reste exceptionnellement forte. M. Kirby a indiqué que les dix semaines de réservation les plus importantes de la compagnie aérienne se sont toutes produites au cours des dix dernières semaines, une tendance à laquelle font écho d'autres grandes compagnies aériennes américaines qui ont fait état de réservations importantes au printemps.

Des compagnies aériennes telles que Delta DAL.N et American AAL.O ont déclaré que la forte demande leur avait permis de procéder à des augmentations de tarifs afin de compenser en partie la récente flambée des prix du carburant.

Toutefois, M. Kirby a déclaré que United continuerait à réduire les vols qui risquent d'être déficitaires compte tenu des niveaux de carburant actuels.