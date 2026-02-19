United révise les avantages de son programme de fidélisation pour favoriser l'adoption de cartes de crédit cobrandées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Airlines UAL.O réorganise son programme de fidélisation des grands voyageurs afin de récompenser davantage les voyageurs qui possèdent une carte de crédit ou de débit co-marquée United, tout en réduisant le gain de miles pour les membres qui n'en possèdent pas.

La compagnie aérienne a déclaré que ces changements étaient destinés à stimuler l'adoption et l'utilisation de ses cartes.

Dans l'ensemble du secteur, les programmes de fidélisation sont devenus d'importants moteurs de profit, les transporteurs gagnant des milliards de dollars chaque année en vendant des miles de grand voyageur à des partenaires bancaires liés à ces portefeuilles de cartes de crédit.

Les détenteurs de la carte principale MileagePlus de United Airlines pourront gagner jusqu'à deux fois plus de miles par dollar dépensé sur les vols United que les non-détenteurs de la carte, a indiqué le transporteur. Cette mesure entrera en vigueur pour les billets achetés à partir du 2 avril.

Les titulaires de cartes bénéficieront également d'une réduction d'au moins 10 % lorsqu'ils réserveront des billets en utilisant des points ou des miles.

"MileagePlus est conçu pour récompenser la fidélité à United, et nos meilleurs clients méritent les meilleurs avantages du secteur", a déclaré Andrew Nocella, directeur commercial de United.

La refonte renforce les règles pour les non-détenteurs de cartes.

United a indiqué que les membres MileagePlus qui ne possèdent pas de carte co-brandée gagneront moins de miles sur les vols, tandis que les membres généraux ne gagneront pas de miles sur les billets en classe économique de base s'ils ne possèdent pas de carte.