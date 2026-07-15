United met en garde contre une hausse des coûts de carburant de près de 6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, la flambée des prix du pétrole pesant sur ses perspectives

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* United relève sa fourchette de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice de 7 (XX,XX euros) à 11 (XX,XX euros) dollars à 9 (XX,XX euros) à 11 (XX,XX euros) dollars

* Les prévisions de BPA ajusté pour le troisième trimestre, comprises entre 2,50 (XX,XX euros) et 3,50 (XX,XX euros) dollars, sont inférieures à la moyenne des analystes, qui s'établit à 3,60 (XX,XX euros) dollars

par Rajesh Kumar Singh

United Airlines UAL.O a déclaré mercredi s'attendre à près de 6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de dépenses supplémentaires en carburant cette année par rapport à ses estimations du début de l'année 2026, alors qu'une nouvelle flambée des prix du pétrole pèse sur ses perspectives de bénéfices pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'année.

La compagnie aérienne basée à Chicago a toutefois relevé la fourchette basse de ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année, pariant sur une forte demande de voyages, des tarifs plus élevés et des réductions de capacité qui l’aideront à absorber le choc lié au carburant.

Elle table désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 9 (XX,XX euros) et 11 (XX,XX euros) dollars par action, contre une prévision de 7 (XX,XX euros) à 11 (XX,XX euros) dollars en avril. Le point médian de cette nouvelle fourchette, à 10 (XX,XX euros) dollars, est comparable à l'estimation moyenne des analystes, qui s'établit à 10,46 (XX,XX euros) dollars par action, selon LSEG. L'action Unitedreculait d'environ 2 % en séance prolongée.

Pour le troisième trimestre, United prévoit un bénéfice ajusté compris entre 2,50 (XX,XX euros) et 3,50 (XX,XX euros) dollars par action et un prix moyen du carburant de 3,69 (XX,XX euros) dollars le gallon. Le point médian de 3 (XX,XX euros) dollars correspond à l’estimation moyenne des analystes, qui s’établit à 3,60 (XX,XX euros) dollars par action, selon LSEG.

La compagnie aérienne a indiqué que la hausse des prix du carburant depuis le début du mois de juillet avait à elle seule alourdi ses coûts prévisionnels pour le troisième trimestre de 575 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, soit l’équivalent de 1,12 (XX,XX euros) dollar par action en bénéfice ajusté.

Face à cette volatilité, United a déclaré qu’elle commencerait à fonder ses prévisions de résultats sur les prix du carburant les plus récents. Ses prévisions pour le troisième trimestre reposent sur la courbe à terme du kérosène de la côte du Golfe au 14 juillet.

United a déclaré qu’elle dépasserait la fourchette haute de ses prévisions de bénéfices tant pour le troisième trimestre que pour l’ensemble de l’année si les prix du carburant revenaient aux niveaux du début du mois de juillet.

United a également annoncé un bénéfice ajusté de 1,99 (XX,XX euros) dollar par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,88 (XX,XX euros) dollar, tandis que son chiffre d’affaires a progressé de 16 % pour atteindre 17,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

LE POUVOIR DE FIXATION DES PRIX COMPENSE L'IMPACT DU CARBURANT

Les grandes compagnies aériennes américaines ont fortement augmenté leurs tarifs lors de la flambée des prix du carburant de cette année, afin de tester leur capacité à répercuter la hausse des coûts sur les voyageurs sans affaiblir la demande.

Les dépenses de carburant d’United au deuxième trimestre ont augmenté de 2,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, soit 84 %, par rapport à l’année précédente. La compagnie a récupéré environ 50 % de la hausse des coûts de carburant au cours du deuxième trimestre et prévoit de récupérer 80 % à 90 % de la hausse actuelle au troisième trimestre, avant de la compenser entièrement d’ici le quatrième trimestre.

Les tendances en matière de chiffre d’affaires restent solides, a indiqué United, qui s’attend à ce que le chiffre d’affaires total par siège-mille disponible, un indicateur clé de son pouvoir de fixation des prix, progresse plus rapidement en glissement annuel au cours des troisième et quatrième trimestres que la hausse de 12,1 % enregistrée au deuxième trimestre. La compagnie a indiqué que les prix du pétrole avaient augmenté d’environ 15 % depuis début juillet, à la suite de la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran.

Cette nouvelle flambée des prix du carburant met en évidence le risque persistant qui pèse sur les résultats des compagnies aériennes, même après que celles-ci ont réussi à faire passer une série de hausses tarifaires lors du choc précédent.

United s’attend à ce que sa capacité au quatrième trimestre soit inférieure à celle prévue dans les horaires actuellement publiés et s’est dite prête à réduire encore davantage ses vols à court terme si les prix du carburant restent élevés.

La demande est restée forte dans l’ensemble du secteur. Le chiffre d’affaires des classes premium a progressé de 16 % au deuxième trimestre, celui des classes « Basic Economy » et des programmes de fidélité a augmenté de 11 % chacun, le chiffre d’affaires du fret a progressé de 23 % et celui des contrats d’affaires a augmenté de 27 %.

United a également levé 3,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de liquidités supplémentaires par le biais de transactions bancaires privées. La compagnie a qualifié ce financement d’assurance contre l’incertitude géopolitique et la possibilité d’une flambée extrême des prix du pétrole.

La société présentera ses résultats financiers lors d’une conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs jeudi matin.