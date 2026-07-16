Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, estime que les risques liés à l'IA « Mythos » d'Anthropic constituent un « véritable problème »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , a déclaré mercredi que les risques posés par le modèle d’IA « Mythos » d’Anthropic constituent un « véritable problème » sur lequel le gouvernement américain se penche activement, soulignant ainsi les inquiétudes suscitées par ce modèle puissant qui ont poussé Washington à intervenir. S'exprimant lors du Sommet sur la défense et l'innovation de Pennsylvanie organisé par le sénateur Dave McCormick, M. Dimon a ajouté que l'accès aux capacités avancées d'IA devait être contrôlé, affirmant que « Mythos revient à donner des missiles balistiques à des particuliers ». La société américaine Anthropic a lancé Mythos en avril auprès d’un groupe restreint comprenant notamment JPMorgan. Ce modèle a suscité l’intérêt des banques car il est considéré comme l’un des systèmes d’IA les plus avancés pour identifier les failles de cybersécurité, aidant ainsi les entreprises à détecter et à corriger plus rapidement leurs vulnérabilités. Cependant, en juin , le gouvernement américain a ordonné à Anthropic de restreindre l’accès à ses modèles d’IA les plus performants, Fable 5 et Mythos 5, aux ressortissants étrangers pour des raisons de sécurité nationale, contraignant ainsi l’entreprise à suspendre l’accès à ces modèles dans le monde entier. Le gouvernement a par la suite levé les restrictions pesant sur ces modèles après qu’Anthropic eut mis en place de nouvelles mesures de protection. Les gouvernements et les entreprises technologiques sont confrontés à des préoccupations liées à la sécurité de l’IA, notamment l’utilisation abusive de systèmes capables d’identifier les vulnérabilités logicielles. Washington a renforcé la surveillance des lancements de nouveaux modèles, craignant que l’IA avancée ne soit exploitée par les services de renseignement militaires en Chine, en Russie ou dans d’autres pays considérés comme préoccupants. Anthropic n’a pas pu être contactée immédiatement pour commenter les propos de Dimon en dehors des heures de bureau habituelles.