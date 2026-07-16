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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 16 juillet
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 04:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

- Bruxelles s'apprête à infliger de nouvelles amendes à Google alors que la pression sur les géants de la tech s'intensifie

- James Watt, cofondateur de BrewDog, lance une nouvelle offre de rachat de la brasserie

- Shabana Mahmood devrait être nommée ministre des Finances du Royaume-Uni par Andy Burnham

- Thames Water tire la sonnette d'alarme quant à son avenir à long terme

Aperçu - La Commission européenne s'apprête à dévoiler une série de décisions à l'encontre de Google GOOGL.O au cours de la semaine à venir, intensifiant ainsi la répression à l'encontre des géants de la tech alors même que les tensions avec Washington concernant le cadre réglementaire numérique de l'UE commencent à s'apaiser. - James Watt, cofondateur de BrewDog, a déclaré avoir lancé une nouvelle offre visant à racheter la brasserie et à restituer leurs parts aux « equity punks », dont les investissements dans l’entreprise ont été anéantis cette année. - L'ancien maire de Manchester, Andy Burnham, devrait nommer la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood au poste de ministre des Finances lorsqu'il deviendra Premier ministre la semaine prochaine . - Thames Water a déclaré pouvoir tenir encore 12 mois, mais a mis en garde contre une « incertitude significative » quant à son avenir à long terme, alors qu’elle cherche à éviter la renationalisation

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