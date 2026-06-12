 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

United Community Banks va céder son activité de financement d'équipements ; le cours de l'action progresse
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 juin - ** L'action de la banque régionale américaine United Community Banks UCB.N progresse de 3 % à 35,30 $ avant l'ouverture du marché

** La banque va céder son activité de financement d'équipements , qui comprend Navitas Credit Corp, pour 1,9 milliard de dollars à des fonds gérés par la société d'investissement alternatif Wafra

** UCB prévoit que cette transaction se traduira par un gain exceptionnel avant impôts de 109 millions de dollars

** Selonla société, l'opération représente une prime de 7 % par rapport à la valeur nominale du portefeuille de prêts de Navitas

** La société affiche une capitalisation boursière de 4,1 milliards de dollars à la clôture de jeudi

** À la clôture d'hier, l'action UCB affichait une hausse de 9,8 % depuis le début de l'année

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 341,01 +1,71%
Pétrole Brent
88,04 -1,22%
SOCIETE GENERALE
72,98 +5,54%
TOTALENERGIES
75,58 -3,10%
EXAIL TECHNOLOGIES
99,3 -17,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank