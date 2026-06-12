United Community Banks va céder son activité de financement d'équipements ; le cours de l'action progresse

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12 juin - ** L'action de la banque régionale américaine United Community Banks UCB.N progresse de 3 % à 35,30 $ avant l'ouverture du marché

** La banque va céder son activité de financement d'équipements , qui comprend Navitas Credit Corp, pour 1,9 milliard de dollars à des fonds gérés par la société d'investissement alternatif Wafra

** UCB prévoit que cette transaction se traduira par un gain exceptionnel avant impôts de 109 millions de dollars

** Selonla société, l'opération représente une prime de 7 % par rapport à la valeur nominale du portefeuille de prêts de Navitas

** La société affiche une capitalisation boursière de 4,1 milliards de dollars à la clôture de jeudi

** À la clôture d'hier, l'action UCB affichait une hausse de 9,8 % depuis le début de l'année