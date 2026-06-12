United Community Banks va céder son activité de financement d'équipements à Wafra pour 1,9 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros)

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United Community Banks UCB.N a annoncé vendredi qu'elle allait céder son activité de financement d'équipements à la société d'investissement alternatif Wafra pour 1,9 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), la banque régionale souhaitant se recentrer sur son cœur de métier.

La vente de Navitas renforce l'orientation de United vers ses activités de banque de relations dans le sud-est des États-Unis, tout en améliorant sa liquidité et sa solidité financière, a déclaré la banque basée à Greenville, en Caroline du Sud, dans un communiqué. Ses actions ont progressé de 4% en pré-ouverture.

L'opération, qui inclut Navitas Credit et NLFC Reinsurance, devrait également réduire le profil de risque du portefeuille de prêts de United et limiter la volatilité potentielle de ses bénéfices. L'activité de financement d'équipements représentait 50% des radiations nettes, c'est-à-dire des créances peu susceptibles d'être recouvrées, au cours des 12 mois clos le 31 mars.

Le prix d'achat représente une prime de 7% par rapport à la valeur nominale du portefeuille de prêts.

United a racheté l'activité de financement d'équipements, qui représente 10% de son portefeuille de prêts total, en 2018. Le produit de la transaction devrait être investi à court terme dans des titres à moindre risque.

Wafra versera une indemnité de résiliation de 17,5 millions de dollars à United si la transaction échoue dans certaines conditions.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026. BofA Securities a conseillé United dans le cadre de cette transaction.