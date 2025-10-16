 Aller au contenu principal
United Airlines, Salesforce, Hewlett Packard... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 16/10/2025 à 15:05

(AOF) - Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise est attendu en nette baisse en raison de perspectives décevantes pour l'exercice 2026. Le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises anticipe un bénéfice par action ajusté entre 2,20 et 2,40 dollars pour des revenus en progression de 5% à 10%. Le consensus LSEG s'élève à 2,40 dollars par action et 17,2% pour la croissance. Le flux de trésorerie disponible est anticipé entre 1,5 et 2,0 milliards de dollars et le dividende annuel sera augmenté de 10%.

Salesforce

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 60 milliards de dollars sur l'exercice fiscal 2030, hors Informatica, dont le rachat a été annoncé en mai. Ce montant implique un taux de croissance annuel moyenne organique de plus de 10 % entre les exercices fiscaux 2026 et 2030. Salesforce cible 41,3 milliards de dollars de revenus pour l'exercice 2026.

Semi-conducteurs (TSMC)

Le plus important fondeur mondial, TSMC, a dévoilé une croissance de ses profits supérieure aux attentes au troisième trimestre et a rehaussé ses prévisions de croissance. Le groupe taïwanais a enregistré un bénéfice net en augmentation de 39,1%, à 452,3 milliards de dollars taïwanais (12,70 milliards d'euros). Ce dernier était attendu à 417,7 milliards de dollars taïwanais par le consensus LSEG SmartEstimate. Le résultat opérationnel a progressé de 38,8%, à 500,69 milliards de dollars taïwanais.

United Airlines

Au troisième trimestre, United Airlines a généré un bénéfice net de 949 millions de dollars, contre 965 millions de dollars, un an plus tôt. Par action, le bénéfice dilué ajusté s'est élevé à 2,78 dollars, à comparer à 3,33 dollars au troisième trimestre 2024, mais il est supérieur aux prévisions de la société qui tablait sur une fourchette entre 2,25 et 2,75 dollars par titre. Il dépasse en outre le consensus de 10 cents. Le chiffre

