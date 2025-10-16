Lecornu échappe de peu à la censure et va pouvoir s'atteler au budget

Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale, le 16 octobre 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Sébastien Lecornu a échappé à quelques voix près jeudi à la censure, le Parti socialiste laissant sa chance au Premier ministre en échange de sa promesse de suspendre la réforme des retraites. Les débats budgétaires vont désormais pouvoir commencer à l'Assemblée dès la semaine prochaine.

Au total, 271 députés ont voté pour, insuffisant pour atteindre les 289 voix nécessaires au renversement du gouvernement. LFI, le groupe des communistes et ultra-marins, les écologistes et l'extrême droite ont approuvé à quelques exceptions près le texte de La France insoumise, Les Républicains et surtout le PS faisant le choix inverse.

Une deuxième motion déposée par le Rassemblement national n'a elle réuni que 144 voix.

De manière au moins provisoire, le président de la République réussit son pari, après avoir renommé contre vents et marée Sébastien Lecornu, qui avait dû démissionner le 6 octobre, privé du soutien du patron de LR Bruno Retailleau.

Le camp présidentiel a néanmoins du mal à avaler le gel de sa réforme phare sur les retraites.

Nombre de votes en faveur de la motion de censure déposée par LFI contre le gouvernement Lecornu II, débattue à l'Assemblée nationale le 16 octobre 2025, par groupe politique ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Emmanuel Macron a réuni jeudi soir à l'Elysée pour en parler les auteurs du texte, l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne et l'ex-ministre du Travail Olivier Dussopt, qu'il a remerciés, selon un participant. Etaient également autour de la table une quinzaine de députés Renaissance.

Ni le Premier ministre ni le patron du parti Renaissance Gabriel Attal n'étaient présents.

"Le Premier ministre a la liberté et la responsabilité de ses compromis. C’est douloureux pour nous tous", a affirmé le chef de l'Etat, selon la même source. "Je sais ce que vous coûte cette suspension" et "ce que vous a coûté aussi de défendre cette réforme, les menaces parfois, la violence. Ce combat était juste et le reste. Mais il fallait ce compromis pour permettre la stabilité".

- "Tromperie" -

Sébastien Lecornu, qui a quitté à pied l'Assemblée après le vote, suivi par plusieurs caméras, a sobrement pris acte du vote de non-censure. Il s'est dit "au travail", satisfait que "les débats puissent démarrer" mais admettant que la situation restait "difficile".

A la tribune, le député socialiste Laurent Baumel a défendu la position de son groupe, avertissant qu'il ne s'agissait "en aucun cas d'un pacte de non-censure" pour l'avenir.

"La pérennité même de votre gouvernement" est suspendue à l'effectivité de la suspension promise, a-t-il prévenu, alors que des doutes émergent sur la possibilité de son vote au terme du débat budgétaire.

Chacune leur tour, Aurélie Trouvé (LFI) puis la cheffe des députés RN, Marine Le Pen, ont tenté de convaincre les hésitants, notamment chez LR et au PS, de voter leur motion respective.

La suspension de la réforme des retraites, "n'est qu'un leurre, une tromperie, un subterfuge", a dénoncé la députée Insoumise.

Marine Le Pen a, elle, tancé la droite qui refusait de "se dissoudre dans le macronisme" et a préféré "se dissoudre dans le socialisme".

Fustigeant un budget de "matraquage fiscal", elle a attaqué les "partis unis par la terreur" d'une élection anticipée et dit attendre la dissolution "avec une impatience croissante".

- "Ordre et désordre" -

En réponse, Sébastien Lecornu a appelé à "un moment de vérité entre ordre républicain et désordre", demandant aux censeurs de ne pas "prendre en otage" le budget.

La députée de la France Insoumise Aurélie Trouvé à l'Assemblée nationale, le 16 décembre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Pour donner des gages aux députés, le Premier ministre a renoncé à utiliser l'arme du 49.3 dans les débats, qui permet au gouvernement d'imposer son texte.

De leurs côtés, Insoumis, écologistes et communistes ont fustigé des mesures d'économies "inacceptables".

Chez les socialistes, sept voix ont fait défaut, principalement parmi les députés ultra-marins, dont certains avaient reproché mercredi au gouvernement "son désamour à l'égard des territoires d'outre-mer".

Les LR ont eux décidé très majoritairement de ne pas censurer "au nom de l'intérêt national de doter la France d'un budget" malgré des "désaccords importants", selon leur orateur Jean-Didier Berger. Ils se sont conformés à la ligne édictée par leur chef Laurent Wauquiez.

Une députée LR a cependant voté pour les motions LFI et RN, et deux de ses collègues pour la motion RN seule.

Marine Le Pen, la présidente du groupe des députés Rassemblement national à l'Assemblée nationale, Paris, le 16 décembre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les débats autour du budget présenté mardi en Conseil des ministres, qui prévoit un effort d'une trentaine de milliards d'euros, vont enfin commencer à l'Assemblée la semaine prochaine.

La commission des Finances s'emparera lundi du projet de loi de finances pour une arrivée prévue dans l'hémicycle vendredi. La bataille entre une gauche traversée de tensions, un socle commun fracturé et l'extrême droite s'annonce dantesque, dans des délais très contraints.