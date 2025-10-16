Optique: EssilorLuxottica signe son "meilleur trimestre" depuis sa création

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le numéro un mondial de l'optique EssilorLuxottica a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de 6,867 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, supérieur aux attentes et porté par les lunettes connectées ainsi que les régions Amérique du Nord et Europe.

La croissance du chiffre d'affaires (+6,7% à taux de change courants) s'est accélérée au troisième trimestre, pour dépasser le consensus d'analystes de Factset et Bloomberg, qui tablaient respectivement sur 6,733 milliards et 6,747 milliards d'euros.

Avec une progression des ventes à taux de change constants de 11,7%, il s'agit du "meilleur trimestre depuis la création du groupe" né de la fusion en 2018 entre le spécialiste français des verres Essilor et le géant italien des montures Luxottica, ont déclaré dans un communiqué Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement PDG et directeur général délégué du groupe.

Le troisième trimestre a connu "une croissance exponentielle" des lunettes dotées de fonctionnalités d'intelligence artificielle et une forte accélération du chiffre d'affaires en Amérique du Nord (+5%) et en Europe (+10,7%).

Le groupe indique renforcer sa position "dans la gestion de la myopie avec les verres Stellest", qui seront lancés aux Etats-Unis dès octobre, après la récente autorisation de mise sur le marché américain.

Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 20,891 milliards d'euros, en hausse de 5,9% à taux de change courants.

Présent également dans le diagnostic en ophtalmologie, EssilorLuxottica a confirmé son objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 27 à 28 milliards d’euros d'ici 2026.