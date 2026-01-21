United Airlines présente des perspectives optimistes sur la demande de voyages haut de gamme et la force de la fidélisation

United prévoit un bénéfice supérieur aux estimations des analystes pour le premier trimestre

La compagnie aérienne annonce des revenus passagers et des ventes de billets records au début du mois de janvier

Les actions augmentent de 4,2 % dans les échanges après les heures de bureau

United Airlines UAL.O a publié mardi des perspectives optimistes pour le trimestre en cours et l'ensemble de l'année, soutenues par une forte demande de la part des voyageurs à haut revenu et des voyageurs d'affaires.

Le transporteur basé à Chicago a également dépassé les prévisions de bénéfices pour le trimestre de décembre.

Les résultats de United montrent que les compagnies aériennes américaines s'appuient de plus en plus sur les cabines haut de gamme, les voyages d'affaires et les programmes de fidélisation pour accroître leurs bénéfices, alors même que la concurrence et la baisse de la demande des voyageurs sensibles aux prix pèsent sur les tarifs de la classe économique.

Cette évolution a permis aux transporteurs de stabiliser leurs recettes, de compenser la hausse des coûts et de justifier la poursuite des investissements dans la modernisation des avions et des cabines, en vue d'attirer les passagers les plus rentables.

"Nos résultats reposent sur la conquête de clients de plus en plus fidèles à la marque", a déclaré Scott Kirby, directeur général de United, dans un communiqué.

United a déclaré que les revenus des primes ont augmenté de 9 % au cours du trimestre de décembre par rapport à l'année précédente, tandis que les revenus de la fidélité ont augmenté de 10 %.

La compagnie rivale Delta Air Lines DAL.N a déclaré la semaine dernière que les revenus des cabines premium ont dépassé ceux des cabines principales pour la première fois au quatrième trimestre, la croissance des sièges haut de gamme ayant plus que compensé les baisses enregistrées dans les cabines économiques. Le transporteur basé à Atlanta a déclaré que la quasi-totalité de l'augmentation du nombre de sièges à court terme proviendrait des cabines haut de gamme.

En revanche, les transporteurs à bas et très bas coûts, qui dépendent fortement des voyageurs sensibles au prix, ont dû faire face à une faible rentabilité et à une capacité excédentaire, ce qui a entraîné des consolidations et des réductions d'effectifs. Allegiant ALGT.O a annoncé son intention d'acquérir Sun Country Airlines SNCY.O , tandis que Spirit Airlines est entrée dans une deuxième phase de faillite .

Les actions de United ont augmenté d'environ 4,2 % dans les échanges après les heures de bureau. American Airlines AAL.O , qui doit publier ses résultats la semaine prochaine et qui a augmenté ses investissements dans ses offres haut de gamme, était en hausse de 1 %.

REVENU RECORD POUR UNITED

United a déclaré qu'en dépit d'une baisse d'environ 250 millions de dollars de son bénéfice avant impôts au cours du trimestre de décembre, elle a tout de même enregistré le trimestre le plus riche en revenus de son histoire et a gagné plus de revenus par siège qu'au cours de n'importe quel autre trimestre de l'année.

Cette dynamique s'est poursuivie jusqu'en 2026, a déclaré la compagnie aérienne, la semaine se terminant le 4 janvier ayant généré les revenus les plus élevés de son histoire pour les passagers, suivie d'une semaine record pour les ventes de billets et les réservations de voyages d'affaires.

United a déclaré qu'elle s'attendait à recevoir plus de 100 avions à fuselage étroit et environ 20 avions à fuselage large Boeing BA.N 787 cette année, ce qui lui donnera la flexibilité nécessaire pour ajouter des vols et étendre son réseau. Elle prévoit également de moderniser ses plates-formes de Washington Dulles et de Houston.

Le transporteur prévoit un bénéfice ajusté de 1 à 1,50 dollar par action pour le premier trimestre. Le point médian de la fourchette, 1,25 $, est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 1,13 $, selon les données de LSEG.

Pour 2026, United prévoit un bénéfice ajusté de 12 à 14 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 13,16 dollars par action.

Son bénéfice ajusté pour le quatrième trimestre s'est élevé à 3,10 dollars par action, dépassant l'estimation des analystes qui était de 2,94 dollars. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 4,8 % pour atteindre 15,4 milliards de dollars.

La société discutera de ses résultats financiers lors d'une conférence téléphonique avec les analystes et les investisseurs mercredi matin.