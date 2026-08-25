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United Airlines desservira 10 nouvelles villes à l'international en 2027
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 13:40
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United Airlines annonce "la plus importante expansion de son réseau international de son histoire" en 2027, avec l'ajout de 10 nouvelles villes internationales et de trois nouvelles liaisons à travers l'Europe et l'Asie, ainsi que l'inauguration de son tout dernier avion long-courrier.

Le transporteur aérien américain va désormais desservir, sans escale, Okinawa (Japon), Toulouse et Marseille (France), Ibiza et Valence (Espagne), Luxembourg, ainsi que Terceira (Portugal), Ljubljana (Slovénie), Olbia et Catane (Italie).

United va également proposer de nouveaux vols au départ de Los Angeles vers Osaka (Japon), de Washington vers Milan (Italie) et de Denver vers Paris (France), tout en prévoyant la reprise des vols entre San Francisco et Tel-Aviv (Israël).

Par ailleurs, la compagnie inaugurera son tout dernier avion long-courrier, l'A321XLR "Born to Explore", qui desservira certaines des nouvelles destinations et proposera des sièges lits en classe United Polaris, ainsi que des sièges Economy Plus offrant davantage d'espace au niveau des coudes grâce à un siège central laissé libre.

United rappelle avoir ajouté près de 60 nouvelles destinations internationales à son réseau au cours de la dernière décennie, consolidant ainsi son statut de première compagnie aérienne mondiale, avec aujourd'hui plus de 160 destinations internationales desservies.

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