United Airlines chute en raison de son projet de réduire davantage de vols et anticipe un pétrole au-dessus de 100 dollars jusqu'en 2027

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23 mars - ** Les actions de United Airlines UAL.O ont baissé de 2,1% à 88,03 $ avant le marché

** La compagnie va réduire le nombre de vols non rentables au cours des deux prochains trimestres, car elle se prépare à une période prolongée de hausse des prix du kérosène en raison du conflit en Iran

** Le directeur général Scott Kirby a déclaré dans un mémo du personnel vendredi que la compagnie aérienne se prépare à ce que le pétrole atteigne 175 $ le baril et reste au-dessus de 100 $ jusqu'à la fin de 2027

** À ces niveaux, la facture annuelle de carburant de United augmenterait d'environ 11 milliards de dollars, soit plus du double du bénéfice réalisé au cours de sa "meilleure année de tous les temps", a déclaré Scott Kirby

** La compagnie aérienne annulera environ trois points de pourcentage de vols hors pointe au cours des deuxième et troisième trimestres, en ciblant les itinéraires et les périodes où la demande est plus faible

** United a déjà commencé à réduire les vols moins rentables, y compris certains services en milieu de semaine, le samedi et la nuit

** La note moyenne de 26 analystes est "acheter"; leur estimation médiane est de 135 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en baisse de 19,5 % depuis le début de l'année