 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

United Airlines chute en raison de son projet de réduire davantage de vols et anticipe un pétrole au-dessus de 100 dollars jusqu'en 2027
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 09:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de United Airlines UAL.O ont baissé de 2,1% à 88,03 $ avant le marché

** La compagnie va réduire le nombre de vols non rentables au cours des deux prochains trimestres, car elle se prépare à une période prolongée de hausse des prix du kérosène en raison du conflit en Iran

** Le directeur général Scott Kirby a déclaré dans un mémo du personnel vendredi que la compagnie aérienne se prépare à ce que le pétrole atteigne 175 $ le baril et reste au-dessus de 100 $ jusqu'à la fin de 2027

** À ces niveaux, la facture annuelle de carburant de United augmenterait d'environ 11 milliards de dollars, soit plus du double du bénéfice réalisé au cours de sa "meilleure année de tous les temps", a déclaré Scott Kirby

** La compagnie aérienne annulera environ trois points de pourcentage de vols hors pointe au cours des deuxième et troisième trimestres, en ciblant les itinéraires et les périodes où la demande est plus faible

** United a déjà commencé à réduire les vols moins rentables, y compris certains services en milieu de semaine, le samedi et la nuit

** La note moyenne de 26 analystes est "acheter"; leur estimation médiane est de 135 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en baisse de 19,5 % depuis le début de l'année

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
89,9500 USD NASDAQ -4,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • RAMSAY GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    RAMSAY GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.03.2026 10:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • David Solomon, PDG de Goldman Sachs, s'exprime lors de la journée des investisseurs de Goldman Sachs au siège de Goldman Sachs à New York
    Goldman Sachs prévoit désormais des hausses de taux de la BCE en avril et juin
    information fournie par Reuters 23.03.2026 10:31 

    Goldman ‌Sachs s'attend désormais à ce ​que la Banque centrale européenne (BCE) procède à deux hausses de 25 ​points de ses taux directeurs en avril ​et en juin, ⁠a déclaré lundi le courtier. Il ‌s'aligne ainsi sur les prévisions de J.P. Morgan et ​Barclays, ‌sur ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Attendre un test du support
    COMPAGNIE DE L'ODET : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 23.03.2026 10:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.03.2026 10:19 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank