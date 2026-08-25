United Airlines annonce une vaste expansion internationale, le titre grimpe en pré-ouverture

(Zonebourse.com) - Le transporteur américain compte ouvrir 10 nouvelles destinations internationales en 2027 et renforcer plusieurs liaisons vers l'Europe et l'Asie, notamment grâce à l'arrivée de l'Airbus A321XLR. Le titre gagne 3% en pré-ouverture à Wall Street.
United Airlines annonce la plus importante expansion de son réseau international de son histoire, avec 10 nouvelles destinations et 3 nouvelles liaisons à partir de mars 2027.
La compagnie desservira Okinawa depuis San Francisco, Toulouse depuis Washington-Dulles, ainsi que Luxembourg, Marseille, Ibiza, Valence, Terceira, Ljubljana, Olbia et Catane depuis Newark. Selon la compagnie, huit de ces destinations ne sont actuellement desservies sans escale depuis les Etats-Unis par aucune autre compagnie américaine.
United ajoutera également des vols Los Angeles-Osaka, Washington-Milan et Denver-Paris, et prévoit de rétablir la liaison San Francisco-Tel-Aviv.
Cette expansion s'appuiera notamment sur le nouvel Airbus A321XLR, qui desservira Ibiza, Luxembourg, Marseille, Toulouse et Valence. L'appareil doit commencer ses vols internationaux le 1er décembre, avant son déploiement plus large à l'été 2027.
Depuis 2017, United a ajouté 58 destinations internationales à son réseau et dessert désormais plus de 160 destinations hors des Etats-Unis. Les nouvelles liaisons restent soumises aux autorisations gouvernementales.
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