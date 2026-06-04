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United a publié un bulletin de sécurité à l'intention des pilotes après qu'un avion a percuté un lampadaire près de l'aéroport de Newark
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 21:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions; pas de commentaire immédiat de la part de United aux paragraphes 2 à 4 et 11) par David Shepardson

United Airlines UAL.O a publié un bulletin de sécurité à l'intention des pilotes effectuant des approches à l'aéroport de Newark après qu'un Boeing 767 BA.N a percuté un lampadaire sur la New Jersey Turnpike le 3 mai.

Des débris du lampadaire, situé à seulement 4,5 mètres au-dessus du sol, ont ensuite heurté un semi-remorque circulant en direction du sud sur l'autoroute, comme le montre une vidéo poignante.

Les 11 membres d'équipage et les 220 passagers ont débarqué à la porte d'embarquement sans blessures, et le conducteur du semi-remorque a subi des blessures légères. L'avion a subi des dommages importants.

Après l'incident, United a indiqué à ses pilotes que pour les atterrissages sur piste courte , les approches devaient être effectuées de manière à ce que le contact avec le sol se fasse à 1 500 pieds (457,2 m) du seuil de piste, mais pas avant 1 000 pieds du seuil.

United n'a pas immédiatement commenté l'incident.

Le service des opérations aériennes de United a également émis une alerte concernant les arrivées à Newark sur cette piste en particulier. United a déclaré avoir identifié que la technique de « descente en piqué » utilisée par le pilote contribuait à des altitudes d'approche trop basses pendant la phase de vol à vue vers certains aéroports et certaines pistes.

Le pilote a déclaré au NTSB qu’il « avait pris de la vitesse » alors qu’il orientait l’avion face au vent de face et tirait sur les manettes des gaz pour compenser, et qu’il avait entendu le copilote crier « vitesse insuffisante » pendant la finale courte.

Alors qu’ils descendaient, le copilote se souvient avoir dit: « Hé, tu es lent », suivi quelques instants plus tard par: « Tu es toujours lent et un peu bas. » Le commandant de bord a déclaré que juste avant l’atterrissage, « il a entendu un bruit sourd » et le copilote se souvient avoir ressenti une légère secousse.

Le NTSB a indiqué que l'avion avait subi trois perforations sur la partie inférieure gauche du fuselage et qu'un pneu du train d'atterrissage principal gauche présentait des traces de coupures.

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