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UniQure recule après une cession d'actions dont le montant s'élève à 225 millions de dollars
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 18:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique néerlandais uniQure NV QURE.O , cotées aux États-Unis, ont reculé de 1,1 % mercredi pour s’établir à 48,51 dollars, après la fixation du prix d’une offre secondaire de 225 millions de dollars ** QURE a vendu environ 4,9 millions d'actions à 45,50 dollars, soit une décote de 7,2 % par rapport au dernier cours de mardi ** Le montant de l'offre a été augmenté, passant de 150 millions de dollars ** L'action QURE a bondi de 78 % mercredi dernier après que la FDA américaine est revenue sur sa position initiale et a déclaré qu'elle accepterait les données d'essais existantes pour un examen accéléré du traitement de la maladie de Huntington développé par la société, l'AMT-130 ** QURE a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer les lancements commerciaux potentiels de l’AMT-130 et pour développer d’autres produits candidats, entre autres, conformément au prospectus

** Leerink Partners, Stifel, Guggenheim et RBC agissent en tant que co-teneurs de livre

** Les actions cotées aux États-Unis ont doublé depuis le début de l'année. Elles se négociaient autour de 14 dollars il y a un an

** Sur 15 analystes, 13 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », et 2 la note « conserver »; l'objectif de cours médian est de 60,50 dollars, selon LSEG

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