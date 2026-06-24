Mondial-2026: Le Canada et la Suisse qualifiés, Neymar va-t-il débuter son Mondial?

Neymar et le sélectionneur Carlo Ancelotti participent à une séance d'entraînement du Brésil, le 22 juin 2026 à Morristown, dans le New Jersey ( AFP / Mauro PIMENTEL )

Après Mbappé, Messi, Haaland et Ronaldo, Neymar va-t-il avoir à son tour l'occasion de briller au Mondial-2026 ?

La star brésilienne est remplaçant sur la feuille de match et pourrait jouer quelques minutes lors du match de son équipe face à l'Ecosse, dans une troisième journée de groupes qui a vu le Canada et la Suisse valider leurs billets mercredi pour les 16e de finale.

. Le Canada franchit la phase de groupe

A l'instar du Mexique et des Etats-Unis, le Canada, troisième pays co-organisateur de ce Mondial, s'est qualifié à son tour pour la deuxième phase de la compétition, malgré une défaite 2-1 contre la Suisse, qui termine première du groupe B.

La Bosnie-Herzégovine, vainqueur du Qatar 3-1, prend la troisième place avec 4 points, à égalité avec le Canada mais avec une moins bonne différence de buts. Elle devra patienter mais semble bien partie pour terminer parmi les 8 meilleurs troisièmes et poursuivre l'aventure.

Dans le groupe A, le Mexique est déjà qualifié avant d'affronter la République tchèque (01h00 GMT), mais la Corée du Sud doit encore assurer sa place en prenant au moins un point au même moment contre l'Afrique du Sud.

. Neymar "va bien"

Neymar sourit aux photographes pendant l'échauffement de ses coéquipiers brésiliens le 13 juin avant leur match contre le Maroc. ( AFP / Mauro PIMENTEL )

Dans le groupe C, le Brésil affronte l'Ecosse à 22h00 GMT. Les joueurs de Carlo Ancelotti n'ont besoin que d'un point pour se qualifier à coup sûr, mais ils visent plus haut et pourraient compter sur le renfort de Neymar, présent pour la première fois du tournoi sur une feuille de match, avec les remplaçants.

Sélectionné in extremis et indisponible depuis le début du tournoi, l'ancien Barcelonais et Parisien pourrait jouer quelques minutes. "Il peut jouer, il va bien, il s'est très bien entraîné. Je suis très content de lui", a ainsi déclaré Ancelotti, le sélectionneur italien de la Seleçao.

Et selon son coéquipier Gabriel Martinelli, Neymar a même retrouvé "un très haut niveau". "Nous avons fait un entraînement et nous avons pu voir sa qualité, on était cloués", a-t-il affirmé.

De son côté, le solide Maroc doit finir le travail contre Haïti, déjà éiminé.

. Ronaldo finalement au rendez-vous

Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Erling Haaland avaient déjà marqué cette Coupe du Monde de leur empreinte et Cristiano Ronaldo devait répondre après un début de compétition raté.

Le fameux "Siuuu" de Cristiano Ronaldo, la manière particulière de célébrer ses buts de l'international portugais, le 23 juin 206 à Houston. A 41 ans et 138 jours, le buteur portugais s'est offert un doublé face à l'Ouzbekistan (5-0) ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Face à l'Ouzbékistan, balayé 5-0, il s'est donc offert un doublé, devenant à 41 ans et 138 jours le premier joueur de l'histoire à marquer lors de six Coupes du monde.

Le Portugal s'agitait sur le cas "CR7", objet d'un débat inflammable autour de son statut d'indéboulonnable en Seleçao. Mais à Houston, il a su l'éteindre au moins temporairement, en inscrivant les premier et troisième buts de son équipe, ses 144e et 145e en 230 sélections.

La suite dira s'il peut jouer un aussi grand rôle que Messi (cinq buts), Mbappé ou encore Haaland (quatre chacun), dans le blockbuster offensif qui anime ce début de tournoi.

Dans cette poule comme dans les autres, l'heure des premiers calculs a donc sonné. Mais alors que la phase de groupes se termine samedi, le programme des 16e de finale reste très mystérieux: avec l'élargissement du tournoi de 32 à 48 équipes, il y a en effet 495 combinaisons possibles pour la composition du tableau !

. Joyeux anniversaire Messi !

A Kolkata en Inde, des fans de Lionel Messi posent avec des masques de leur idole pour fêter son 39e anniversaire, le 24 juin. ( AFP / Dibyangshu SARKAR )

L'Argentine de son côté est déjà qualifiée et Lionel Messi et les siens peuvent profiter d'un peu de détente. "Nous avons débuté la soirée avec une belle surprise. Merci !", a écrit le N.10 argentin sur son compte Instagram, au-dessus d'une photo le montrant entouré de plusieurs de ses équipiers les plus proches (Rodrigo De Paul, Lisandro Martinez...) devant un gâteau d'anniversaire. L'octuple vainqueur du Ballon d'Or a fêté ses 39 ans ce mercredi.