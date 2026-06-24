Un jeu à 80 dollars mais sans disque: "Grand Theft Auto VI" a débuté les précommandes de l'année

Le titre met en scène un duo de protagonistes, Jason et Lucia, rappelant le célèbre couple de criminels américains "Bonnie and Clyde". ( AFP / Chris DELMAS )

Les joueurs redoutaient une explosion du prix, c'est finalement l'absence de disque dans la boîte, rédhibitoire pour le marché de l'occasion, qui divise: le jeu vidéo phénomène "Grand Theft Auto VI" a lancé ses précommandes jeudi à minuit, pays par pays.

Les précommandes, pour le jeu le plus attendu de l'année voire plus, s'ouvrent fuseau par fuseau, à mesure que minuit gagne chaque pays: les boutiques en ligne de PlayStation, de Xbox et de certains revendeurs affichent désormais le jeu en Nouvelle-Zélande puis en Australie et au Japon, avant l'Europe et le reste du monde.

Treize ans après "GTA V", le nouvel opus de la saga de gangsters de Rockstar Games s'annonce comme le "plus grand lancement jamais réalisé dans le domaine du divertissement", dépassant "n'importe quel film, série télévisée, concert ou vente d'albums", estime Piers Harding-Rolls, expert au cabinet britannique Ampere Analysis.

Quelque 45 millions d'exemplaires pourraient être écoulés dès son lancement, prévu le 19 novembre, selon la banque Piper Sandler.

Fruit de nombreuses spéculations depuis des mois, Rockstar Games et sa maison mère Take-Two Interactive ont finalement révélé mercredi le prix aux Etats-Unis : 79,99 dollars (70 euros), soit dix dollars de plus que le tarif moyen des jeux à gros budget.

Une édition "Ultimate", contenant des bonus comme des véhicules et des armes inédites, sera vendue à 99,99 dollars (88 euros).

Le prix plus élevé que la moyenne s'explique en partie par le coût de production, estimé entre un et deux milliards de dollars, et sa durée de développement, longue de plus de six ans, ce qui avait poussé certains observateurs à anticiper un prix allant jusqu'à 100 dollars.

Mais "compte tenu de son ampleur colossale et de l'engouement qu'il suscite, s'il y a bien un jeu qui peut être vendu à 80 dollars sans susciter de vive opposition de la part des joueurs, c'est bien +Grand Theft Auto VI+", relève Andrew Marok, du cabinet Raymond James.

Le prix en France n'a pas encore été communiqué. Au Japon, la boutique Playstation proposait jeudi le jeu à 9.800 yens (61 dollars), en Nouvelle-Zélande à 140 NZD (84 dollars) et un prix similaire en Australie.

Absence de disque

Ce nouvel épisode de GTA, qui met en scène un duo de protagonistes à la "Bonnie and Clyde" dans un univers inspiré de la Floride, arrive au terme de treize ans d'attente pour les joueurs.

Ceux-ci étaient pressés de découvrir le successeur de "GTA V", sorti en 2013 et devenu le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire avec près de 230 millions d'exemplaires écoulés, derrière le seul "Minecraft". Il est toujours le produit de divertissement le plus rapide à franchir le milliard de dollars: en trois jours (le premier film du classement, Avatar, en a mis 17).

"On avait parfois l'impression que +GTA VI+ n'était qu'un concept lointain, et me dire que je vais pouvoir bientôt y jouer, c'est presque un miracle", a confié à l'AFP Red Young, Écossais de 26 ans, animateur du site de fans GTABase.

D'autant que le titre a connu plusieurs reports : prévue pour l'automne 2025, la commercialisation de "GTA VI" a été décalée à fin mai, puis à novembre.

Un autre détail a provoqué l'étonnement, voire la colère, de certains joueurs: Rockstar a précisé mercredi que la boîte du jeu contiendra un code de téléchargement, ce qui sous-entend l'absence d'un disque contenant les données du jeu.

"Cela veut donc dire que vous ne verrez jamais de +GTA VI+ en occasion. Jamais. C'est sans précédent pour un tel jeu", a réagi sur X le créateur de contenu Conkerax, spécialisé dans les jeux vidéo. "Quelle déception".

Deux revendeurs indépendants nord-américains, Video Games Plus et Loot Box Gaming, ont annoncé sur X qu'ils ne vendraient pas le jeu jusqu'à ce qu'une copie physique contenant le disque soit disponible.

Pour Daniel Ahmad, du cabinet Niko Partners, "l'absence de disque n'est pas surprenante", car "les ventes numériques de jeux complets représentent désormais environ 80% des ventes sur PlayStation et 90% sur Xbox".

Depuis ses débuts, la série a séduit les joueurs par ses reconstitutions de villes fictives inspirées de mégalopoles américaines et par la grande liberté d'action offerte aux joueurs dans un monde ouvert très détaillé.

Mettant régulièrement en scène l'histoire de truands ou de malfrats, les missions impliquent de multiples infractions, du cambriolage au meurtre: un aspect qui a fait l'objet de nombreuses critiques, certains s'alarmant de son influence sur les plus jeunes joueurs.