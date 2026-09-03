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Uniper va transférer son siège social de Düsseldorf
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 16:50
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Uniper prévoit de transférer son siège social de Düsseldorf vers le nouveau projet immobilier "New Heart on the Block", situé sur le Kennedydamm.

L'élément central de ce nouveau site, implanté dans le quartier de Düsseldorf-Golzheim, sera un campus vertical d'environ 120 mètres de haut.

A partir de 2030, quelque 2 900 collaborateurs basés à Düsseldorf actuellement répartis dans deux bâtiments du quartier de Medienhafen devraient travailler ensemble dans ces nouveaux bureaux.

" Avec notre nouveau campus du Kennedydamm, nous créons un siège social encore plus moderne pour Uniper à Düsseldorf. Des aspects clés de notre activité exigent un environnement de travail à la pointe de la technologie et du numérique, tout en répondant à des exigences de sécurité croissantes. Ce nouveau campus offre des conditions idéales à cet égard, permet une utilisation beaucoup plus efficace de l'espace et rassemble nos équipes de Düsseldorf sur un site unique. Nous allions ainsi sécurité, collaboration et environnement de travail moderne. " a déclaré Michael Lewis, DG d'Uniper.

" Le projet "New Heart on the Block" offrira à Düsseldorf un nouveau point de repère architectural à l'une des portes d'entrée majeures de la ville. Le choix d'Uniper de louer des locaux sur ce site constitue un signal fort et un engagement clair en faveur de Düsseldorf en tant que pôle économique. " a rajouté Dr Stephan Keller, Maire de Düsseldorf.

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