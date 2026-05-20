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Uniper électrise le marché, Tesco passe à la caisse
information fournie par AOF 20/05/2026 à 09:43

(Zonebourse.com) - Uniper domine les hausses du jour après le lancement du processus de reprivatisation par Berlin, tandis qu'Euronext est soutenu par des résultats supérieurs aux attentes. A l'inverse, Orkla recule après une rentabilité décevante et Tesco souffre des pressions politiques sur les prix alimentaires au Royaume-Uni.

Actions en hausse

Uniper ( 21%) : le groupe énergétique allemand bondit alors que Berlin a officiellement lancé son processus de privatisation. L'Etat, entré au capital lors du sauvetage de 2022, détient encore plus de 99% d'Uniper et étudie désormais une cession partielle ou totale de sa participation. Le très faible flottant accentue aussi la réaction boursière.

CSG ( 8%) : le groupe de défense profite de perspectives industrielles solides. Il prévoit de porter sa production propre de munitions de gros calibre à environ 850 000 unités en 2026, contre 550 000 en 2025. CSG anticipe aussi 400 000 munitions supplémentaires grâce à la remise en service de capacités de production.

Euronext ( 6%) : l'opérateur boursier progresse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes. Le groupe a aussi indiqué qu'il serait prêt à s'adapter si une demande de marché émergeait pour des négociations en continu, même si son directeur général reste prudent sur l'appétit réel pour un trading actions 24h/24 et 7j/7.

Maire ( 5%) : le groupe italien d'ingénierie bénéficie de l'annonce de nouveaux contrats et de travaux complémentaires sur des commandes déjà communiquées. Le montant total atteint environ 1,3 MdEUR, avec des projets situés en Asie, en Europe et sur le continent américain.

Severn Trent ( 3%) : le distributeur d'eau britannique est soutenu par une progression de ses résultats annuels. Sur l'exercice clos fin mars, le bénéfice atteint 371 MGBP, contre 229 MGBP un an plus tôt, tandis que le chiffre d'affaires grimpe à 2,83 MdsGBP. Le groupe relève également son dividende annuel total à 1,2602 GBP par action.

Addtech ( 3%) : le groupe suédois de commerce technique publie des résultats globalement bien accueillis. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ressort proche des attentes, tandis que l'Ebita dépasse le consensus. Les ventes nettes progressent de 2% à 5,86 MdsSEK, avec une contribution positive des acquisitions, malgré un effet de change défavorable.

Actions en baisse

Orkla ASA (-7%) : malgré un chiffre d'affaires conforme aux prévisions, le groupe agroalimentaire norvégien affiche un résultat d'exploitation ajusté en deçà des attentes. Celui-ci s'établit à 1 736 MNOK, contre 1 830 MNOK anticipés par les analystes.

Alpha Bank (-4%) : le groupe bancaire grec voit son bénéfice net ajusté en baisse au premier trimestre, entraîné par le recul des revenus des opérations financières et l'alourdissement des charges de personnel.

Telenor (-3%) : le titre du premier groupe de télécommunication norvégien détache aujourd'hui un dividende international de 5,00 NOK par action.

Tesco (-3%) : le gouvernement britannique incite les distributeurs alimentaires au plafonnement des prix. Le Trésor a également demandé aux supermarchés des garanties que les agriculteurs ne subiraient pas de perte de revenus lié à ce plafonnement. Cette initiative fait suite à la hausse de l'inflation alimentaire au Royaume-Uni qui atteint 3,7 % en avril.

Experian (-4%) : un premier trimestre solide pour le spécialiste des prestations de service d'information aux particuliers. Malgré tout, la direction adopte une approche jugée trop prudente face aux incertitudes liées à la crise au Moyen-Orient.

Lagercrantz Group (-3%) : une pluie de recommandations s'abat sur la société suédoise, Nordea et SB1 Market relèvent l'objectif de cours et maintiennent leur conseil à l'achat. Alors que Pareto Securities et Handelsbanken abaissent leur recommandation à conserver contre acheter précédemment et révisent à la baisse l'objectif de cours. Comme toujours, le négatif l'emporte sur le positif.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/05/2026 à 09:43:00.

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