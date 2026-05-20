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Union Eeuropéenne : les transporteurs aériens disent être pénalisés par les guerres et les règles administratives
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 08:39

La guerre en Iran crée un nouveau must pour les vacances d'été : le plan B

La guerre en Iran crée un nouveau must pour les vacances d'été : le plan B

par Joanna Plucinska

Les compagnies ‌aériennes européennes perdent du terrain face à leurs concurrents mondiaux et ont besoin d'un ​soutien accru de l'UE pour faire face à la hausse des coûts réglementaires, rendre le kérosène durable plus abordable et mieux gérer les crises, a déclaré une ​association professionnelle représentant les principaux transporteurs du continent.

L'Union européenne a sollicité des commentaires sur une nouvelle stratégie ​pour l'aviation et l'aéronautique, la date limite ⁠pour les soumissions étant fixée à jeudi, alors que le secteur est ‌aux prises avec les répercussions de la guerre en Iran.

"La pandémie de COVID-19, la fermeture de l'espace aérien russe, la crise au ​Moyen-Orient, ainsi que le ‌protectionnisme mondial croissant ont aggravé le désavantage concurrentiel des transporteurs ⁠de l'UE", a déclaré Airlines for Europe (A4E) dans sa contribution à l'UE, consultée mercredi par Reuters.

Le groupe, qui représente des compagnies telles que Ryanair, Air France-KLM et ⁠Lufthansa, a plaidé ‌en faveur d'une réforme et d'une limitation des perturbations liées au ⁠contrôle du trafic aérien en Europe, d'un assouplissement des règles de durabilité ‌et d'une aide pour rendre le secteur plus compétitif à l'échelle ⁠mondiale.

Plus précisément, A4E appelle l'UE à mettre en place un ⁠cadre de gestion de ‌crise plus solide et une dérogation pour le secteur aérien qui permettrait de ​suspendre ou d'ajuster temporairement les obligations lorsque ‌leur respect s'avère clairement irréalisable ou contre-productif.

Le secteur aérien a été l'un des plus durement touchés pendant ​la pandémie de COVID-19 et par les perturbations généralisées des voyages cette année dues à la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

Le document ⁠invite également l'UE à "remédier à la défaillance structurelle du marché des carburants aériens durables (SAF)" et à relever les défis liés à la congestion de l'espace aérien et à la perte de parts de marché au profit de transporteurs non européens, tels que les compagnies aériennes chinoises et du Moyen-Orient.

(Joanna Plucinska; version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)

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3 commentaires

  • 09:24

    Pour la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient, de toute façon à terme ce sont les compagnies du golf arabique qui seront les seul à survivre. On ne peut pas gagner cette guerre.

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