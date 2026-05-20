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Zone euro: L'inflation confirmée à 3% en avril d'après les données publiées par Eurostat
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 11:25

Les drapeaux de l'Union européenne flottent à Bruxelles

Les drapeaux de l'Union européenne flottent à Bruxelles

L'inflation ‌dans la zone euro s'est ​accélérée en avril, comme prévu initialement, se situant ainsi bien ​ainsi bien au-dessus de la cible ​de 2% de ⁠la Banque centrale européenne (BCE), ‌montrent les données définitives publiées mercredi par Eurostat.

L'inflation dans ​les ‌21 pays qui partagent ⁠l'euro s'est établie à 3% en avril sur un an, ⁠en ligne ‌avec la première lecture ⁠et après une progression ‌de 2,6% en mars.

Sur ⁠un mois, les prix ont ⁠progressé ‌de 1% en avril, après +1,3% en ​mars.

L'indicateur ‌des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils ​de l'alimentation et de l'énergie, ressort à ⁠2,1%, en ligne avec la première lecture, après une progression de 2,2% en mars.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

BCE
Inflation
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