Unilever vise 1 milliard d'euros d'économies d'ici 2029 et accélère sa réorganisation

Unilever (-0,96% à Londres) prévoit de réaliser 1 milliard d'euros d'économies de productivité d'ici fin 2029, dans le cadre d'une refonte de son modèle opérationnel destinée à simplifier son organisation et à recentrer ses activités sur la beauté, le bien-être, les soins personnels et l'entretien de la maison, comme le rapporte Reuters.

Selon un document déposé mardi auprès de la Bourse de Londres, ces économies reposeront notamment sur la réduction des coûts liés à l'accord conclu en mars avec McCormick concernant le rapprochement de leurs activités alimentaires, ainsi que sur la simplification des structures, l'optimisation des processus et le déploiement de projets technologiques.

En amont de sa journée investisseurs prévue mercredi, le groupe a également confirmé son ambition d'enregistrer en 2027 des performances conformes à ses objectifs de moyen terme, avec notamment une croissance sous-jacente des volumes d'au moins 2% par an.

Dans le cadre de cette transformation, Unilever articulera désormais ses activités autour de trois catégories et de cinq régions pour la publication de ses résultats. Ses marchés seront par ailleurs regroupés en six unités de performance, placées sous la responsabilité de présidents régionaux. Le futur responsable de l'Amérique du Nord, recruté à l'extérieur du groupe, prendra ses fonctions le 1er janvier.