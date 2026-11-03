Unilever vise 1,12 milliard de dollars d'économies dans le cadre de sa réorientation vers les produits ménagers et les soins personnels

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* Économies visant à couvrir les coûts liés à l'accord McCormick et aux mesures de rationalisation

* Le nouveau modèle opérationnel regroupe les marchés en six unités de performance

* Unilever réaffirme ses objectifs à moyen terme

(Ajout d'un commentaire d'investisseur aux paragraphes 5 et 10, détails aux paragraphes 2 à 4)

Unilever ULVR.L va remanier son modèle opérationnel et réduire ses coûts de 1 milliard d’euros (1,12 milliard de dollars) d’ici fin 2029, a-t-il annoncé mardi, alors qu’il se concentre davantage sur les produits d’entretien et les soins personnels après s’être séparé de son activité alimentaire.

Le conglomérat de biens de consommation simplifie son portefeuille sous la direction de son directeur général Fernando Fernandez, promu à la tête de l’entreprise l’année dernière après avoir occupé le poste de directeur financier, afin de se concentrer sur la beauté et les soins personnels plutôt que sur son activité alimentaire à croissance lente.

M. Fernandez a cédé l’activité de crèmes glacées l’année dernière et a conclu en mars un accord visant à fusionner la division alimentaire d’Unilever avec le fabricant américain d’épices McCormick MKC.N , une opération qui devrait être finalisée d’ici mi-2027.

Les économies, qui seront réalisées grâce à une simplification organisationnelle, à une refonte des processus et à des initiatives technologiques, permettront de faire face à la hausse des coûts liée à cette opération. En mars, Unilever a déclaré s’attendre à des coûts irrécupérables compris entre 400 et 500 millions d’euros.

("Il reste donc 500 millions d’euros supplémentaires à mettre à profit", a déclaré Will James, gestionnaire de portefeuille chez Guinness Global Investors, un investisseur d’Unilever. "Si l’on part du principe que ces 500 millions d’euros se répercutent directement sur le résultat net… cela représente probablement 50 points de base supplémentaires sur les marges à l’avenir, ce qui est bénéfique."

Le nouveau modèle opérationnel, qu’Unilever mettra progressivement en œuvre au cours de l’année 2027, regroupera les marchés de l’entreprise en six unités de performance dirigées par des présidents régionaux, qui assumeront l’entière responsabilité des résultats financiers.

Le propriétaire de marques telles que le savon Dove, la Vaseline, Persil et la mayonnaise Hellmann’s a indiqué qu’il présenterait alors ses résultats selon trois catégories: beauté et soins personnels, entretien de la maison et autres.

L'action Unilever, qui affiche une légère hausse depuis le début de l'année, a reculé de 0,9%.

RÉAFFIRMATION DES OBJECTIFS À MOYEN TERME

Unilever a réaffirmé ses objectifs à moyen terme, à savoir une croissance annuelle des ventes sous-jacentes comprise entre 4 et 6% en valeur, avec une croissance en volume d’au moins 2%, et a indiqué qu’elle prévoyait d’atteindre ces objectifs en 2027.

Unilever se montre probablement prudent et réservé, a déclaré James, ajoutant qu’il s’attendait à ce que l’entreprise « donne un peu plus de substance » à ces prévisions lors d’une journée des investisseurs mercredi.

La semaine dernière, Unilever a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires sous-jacent supérieure aux estimations du marché, portée par une hausse des volumes, mais a mis en garde contre des hausses de prix dues à une flambée des coûts liée à la guerre en Iran.

"L’essentiel demain sera de démontrer que la dynamique récente de la division HPC (Soins de la maison et de la personne) est reproductible et généralisée, et de poser les bases des résultats post-Foods", a indiqué Barclays dans une note, ajoutant que le programme d’économies constituait un autre élément positif.

(1 dollar = 0,8937 euro)