Unilever: vend sa filiale russe au groupe Arnest

(CercleFinance.com) - Unilever annonce la vente de sa filiale russe au groupe Arnest, un fabricant russe de parfums, cosmétiques et produits ménagers.



Cette transaction inclut l'ensemble des activités de Unilever en Russie ainsi que ses quatre usines dans le pays, de même que ses activités en Biélorussie.



Hein Schumacher, directeur général de Unilever, a précise que la finalisation de cette vente mettait un terme à la présence de Unilever en Russie.

Le processus a nécessité la séparation des plateformes informatiques, des chaînes d'approvisionnement, et la migration des marques vers le cyrillique.



Les termes de l'accord restent confidentiels.





