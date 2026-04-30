Unilever va augmenter ses prix "petit à petit", alors que la guerre en Iran menace de peser sur le pouvoir d'achat des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une croissance tirée par les volumes, portée par des « marques phares » telles que Dove et Vaseline

* Unilever maintient ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire pour 2026

* La croissance sous-jacente du chiffre d'affaires de 3,8 % dépasse le consensus des analystes, qui s'établissait à 3,6 %

(Mise à jour du titre, ajout d'un commentaire d'investisseur aux paragraphes 10 et 11, ajout de détails au paragraphe 12) par Yadarisa Shabong et Richa Naidu

Unilever ULVR.L a annoncé jeudi qu'il allait augmenter ses prix afin d'atténuer l'impact de coûts plus élevés que prévu, liés à la guerre en Iran , alors même qu'il a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires sous-jacent au premier trimestre supérieure aux prévisions des analystes.

Le fabricant de savon Dove et de déodorant Axe, coté à Londres et dont la capitalisation boursière dépasse les 120 milliards de dollars, a maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire pour 2026, indiquant ainsi qu'il espère surmonter l'incertitude économique accrue. Les entreprises de biens de consommation font face à l'un des environnements de coûts les plus difficiles depuis des années en raison de la flambée des prix des matières premières et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran qui renchérissent les produits du quotidien .

Unilever a déclaré s'attendre à une inflation totale des coûts sur l'ensemble de l'année d'environ 750 à 900 millions d'euros (876 millions à 1,05 milliard de dollars), incluant des coûts logistiques et de production plus élevés.

"Ce chiffre sera supérieur de 350 à 500 millions d'euros à nos prévisions initiales en début d'année," a déclaré le directeur financier Srinivas Phatak.

"Il y aura des hausses de prix fréquentes, mais modérées," a déclaré M. Phatak lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. Il a ensuite indiqué aux journalistes que si la pression inflationniste persistait, Unilever pourrait éventuellement augmenter ses prix dans la fourchette haute de 2 % à 3 %.

HAUSSES DE PRIX SUR CERTAINS MARCHÉS

La dernière fois qu’Unilever a augmenté ses prix de 3 %, c’était au dernier trimestre 2024, alors que ceux-ci étaient encore en baisse après avoir atteint des sommets à la suite de la pandémie de COVID-19 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Ces hausses concerneront certains marchés et certaines catégories, notamment les produits d'entretien ménager exposés aux fluctuations du prix du pétrole brut, et prendront principalement effet au second semestre, a ajouté M. Phatak. Il a précisé que certaines régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine – où l'inflation a été la plus forte – connaîtront les hausses de prix les plus importantes, plutôt que l'Amérique du Nord, où l'activité d'Unilever dans le secteur des produits d'entretien ménager est moins importante.

"Ces hausses seront calibrées et mises en œuvre de manière compétitive," a-t-il déclaré.

Chris Beckett, analyste spécialisé dans les biens de consommation courante chez Quilter Cheviot, un investisseur d'Unilever, a déclaré qu'Unilever devait augmenter ses prix de manière à continuer de stimuler ses volumes de vente.

"Ils sont limités sur un certain nombre de marchés, en particulier les marchés développés d'Europe," a déclaré M. Beckett. "Il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire – il n'est pas facile d'augmenter les prix."

Selon une analyse de Reuters portant sur plus de 200 communiqués d'entreprises depuis le début de la guerre, 36 entreprises ont annoncé des hausses de prix en raison du conflit.

Les concurrents d'Unilever, de Nestlé NESN.S à Procter & Gamble PG.N , ont mis en garde contre la hausse des coûts liée à la guerre en Iran, tandis que Reckitt RKT.L a signalé une pression sur ses marges, bien que son rival français L'Oréal ait dépassé les attentes grâce à l'achat accru de produits haut de gamme par les consommateurs.

LES MARQUES DE PRODUITS MÉNAGERS ET DE BEAUTÉ STIMULENT LA CROISSANCE DES VENTES

Les entreprises sont également confrontées à la possibilité d'un ralentissement de la demande, car le budget des ménages pourrait être mis à mal si les prix du pétrole restent élevés et si le conflit s'éternise.

Après la pandémie et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Unilever a fortement augmenté ses prix, répercutant la hausse des coûts des matières premières sur les consommateurs et s'aliénant ainsi de nombreux clients qui se sont tournés vers des marques de distributeur moins chères.

Ce n'est que récemment que l'entreprise a commencé à regagner la confiance des consommateurs en ralentissant le rythme des hausses de prix et en investissant dans le marketing et l'innovation.

La croissance des ventes de l'entreprise au premier trimestre a été tirée par des volumes plus élevés que prévu – en particulier dans ses activités beauté et produits pour la maison – alors même que les prix étaient plus modérés que prévu, marquant un retour à une croissance tirée par les volumes après des années de recours aux hausses de prix. "Nous avons bien commencé l'année avec une croissance tirée par les volumes, portée par nos marques phares et une performance positive dans tous les groupes d'activité," a déclaré le directeur général Fernando Fernandez dans un communiqué, faisant référence à ses plus grandes marques, notamment Dove, Axe et Dermalogica.

M. Fernandez a été promu au poste de directeur général après avoir occupé celui de directeur financier l'année dernière, afin d'accélérer une restructuration qui dure depuis plusieurs années. Il est en train de réorganiser Unilever pour se concentrer sur les soins personnels et la beauté après avoir cédé son activité de crèmes glacées l'année dernière et annoncé le mois dernier son intention de céder sa division alimentaire et de la fusionner avec le fabricant d'épices McCormick.

Unilever a enregistré une croissance sous-jacente de son chiffre d'affaires de 3,8 % au cours du trimestre clos en mars, dépassant les 3,6 % attendus par les analystes selon un consensus établi par la société.

(1 $ = 0,8565 euro)