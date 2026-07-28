Unilever relève sa prévision de croissance après un bon 1er semestre

Unilever a légèrement relevé mardi sa prévision de croissance pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé ses attentes au 1er semestre grâce à forte augmentation de ses volumes de ventes, notamment dans la beauté et l'entretien de la maison.

Le géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires s'était accru de 0,5% pour atteindre 25,6 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année.

La croissance sous-jacente de ses ventes a cependant atteint 4,8%, sous l'effet d'une croissance de 4,2% des volumes vendus et d'une augmentation de 0,6% de ses prix.

A titre de comparaison, les analystes s'attendaient à une croissance de 4,1%, selon un consensus fourni par la société pour le semestre clos le 30 juin.

Le groupe précise avoir enregistré une croissance organique de 4,5% dans sa division de beauté, tirée par ses marques phare Dove et Vaseline, ainsi qu'une croissance interne de 7,4% dans l'entretien de la maison, sous l'impulsion du Brésil et de l'Inde, ses deux principaux marchés.

De la lumière au bout du tunnel

Sa marge s'est améliorée de 10 points de base au cours du premier semestre, à 20,3%%, toujours soutenue par son programme de réduction de coûts d'amélioration de la productivité en cours. Cette performance est parfaitement conforme aux attentes du marché.

Le bénéfice par action a de son côté augmenté de 2,5%.

S'il évoque une conjoncture économique toujours "incertaine", Unilever a modestement revu à la hausse sa prévision de croissance pour 2026.

Alors que la société prévoyait jusqu'ici une croissance des ventes sous-jacentes pour l'ensemble de l'année dans le bas d'une fourchette allant de 4 à 6%, c'est désormais l'ensemble de cet intervalle qui est visé.

A la Bourse d'Amsterdam, l'action Unilever grimpait de 6,3% à 57,5 euros dans le sillage de ces annonces, signant de loin la plus forte progression de l'indice AEX.

D'après les analystes de Bernstein, l'entreprise pourrait bien être en train d'apercevoir le bout du tunnel.

"Après 18 mois éprouvants dans la foulée du départ inattendu de l'ancien DG Hein Schumacher, et face à la volatilité engendrée par la scission de la division glaces et la vente du pôle alimentation, ces résultats bien supérieurs aux attentes devraient susciter un regain d'optimisme marqué", estime le bureau d'études.