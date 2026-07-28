Sika relève son objectif de ventes pour 2026 après un premier semestre meilleur qu'attendu

L'action du groupe suisse Sika, spécialisé dans les matériaux de construction, grimpe mardi en Bourse après une accélération de sa croissance au deuxième trimestre qui l'a amené à relever son objectif de ventes pour 2026.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Pour le premier semestre, le groupe qui fabrique des colles, mortiers et produits d'isolation pour le bâtiment a publié des chiffres en léger repli mais bien meilleurs qu'attendu, faisant bondir l'action en Bourse qui s'adjugeait 5,74% à francs 170,50 suisses à 8H00 GMT, surpassant le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en hausse de 0,09%.

Au Moyen-Orient notamment, ses ventes ont renoué avec une croissance "à deux chiffres" durant le deuxième trimestre, après une chute en mars, a indiqué le groupe dans un communiqué, sans toutefois fournir le détail des chiffres.

Pour l'ensemble du semestre, son bénéfice net s'est replié de 0,4% par rapport à la même période un an plus tôt, à 552,1 millions de francs suisses (592,6 millions d'euros) tandis que son chiffre d'affaires s'est contracté de 1,5% à près de 5,6 milliards de francs.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 523 millions de francs de bénéfice et 5,4 milliards de chiffre d'affaires.

Hors effets de change, ses ventes ont augmenté de 4%, soutenues en particulier par la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique où elles ont grimpé de 7,7% sous l'impulsion de l'Europe de l'Est. Le groupe note également une amélioration en Allemagne durant le deuxième trimestre.

Ses ventes sur le continent américain se sont de leur côté accrues de 2,9%, le groupe évoquant une amélioration au deuxième trimestre après "un démarrage lent en début d'année".

En Asie-Pacifique, ses ventes ont par contre continué de pâtir de la faiblesse de l'immobilier résidentiel en Chine. Elles ont reculé de 2% dans la région malgré une forte demande en Inde et en Asie du Sud-Est, a souligné Sika.

Le groupe, qui s'était montré prudent en début d'année pour le secteur du bâtiment, a relevé son objectif de croissance des ventes (hors effets de change) pour 2026 aux environs de 3% à 6%, contre 1% à 4% attendu auparavant.

Il a toutefois légèrement abaissé son objectif de marge opérationnelle, aux alentours de 19% à 19,5%, contre 19,5% à 20% précédemment.

Cet ajustement "reflète probablement une hausse des coûts de production", notamment "de l'énergie", a réagi Mark Diethelm, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier. Mais selon lui, "le point essentiel" est ce "retour à la croissance" avec "cette surprise positive" sur le relèvement de l'objectif de ventes.