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Unilever Inde recule après avoir rejoint ses concurrents pour signaler une inflation des matières premières
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 09:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires de la direction aux paragraphes 3 et 8, et de contexte au paragraphe 12)

par Praveen Paramasivam

La société indienne Hindustan Unilever

HLL.NS a déclaré s'attendre à ce que les prix des matières premières restent élevés, faisant écho aux commentaires de Nestlé Inde NEST.NS , après avoir annoncé une hausse de 6% de son bénéfice trimestriel grâce à une forte demande de produits de beauté et d'entretien ménager.

De Procter & Gamble PG.N au fabricant de Dettol, Reckitt RKT.L , les fabricants de biens de consommation du monde entier augmentent leurs prix pour faire face à la hausse des coûts, alors que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la guerre se prolongent.

"Dans un contexte où les coûts des intrants évoluent, nous avons procédé à des hausses de prix mesurées", a déclaré mercredi le directeur financier Niranjan Gupta lors d’une conférence de presse.

"L’inflation des matières premières devrait rester élevée à court terme."

Les actions de la filiale indienne du groupe britannique Unilever ULVR.L , qui ont perdu un cinquième de leur valeur cette année, ont reculé de 3%.

"Le marché a sans aucun doute réagi aux pressions sur les marges observées dans l’ensemble du portefeuille", a déclaré Akshay D’Souza, consultant indépendant spécialisé dans les biens de consommation, faisant référence à une contraction de la marge de 140 points de base.

Les dépenses ont bondi de 16% au cours du trimestre clos le 30 septembre.

"Nous continuerons à ajuster nos prix… en fonction de l’évolution des coûts", a déclaré Priya Nair, directeur général et directrice générale, ajoutant qu’Hindustan Unilever continuerait à donner la priorité à la croissance en volume.

Les hausses de prix précédentes et la forte demande pour l’ensemble des produits, du liquide vaisselle Vim et de la lessive Surf Excel aux soins capillaires, cosmétiques et soins de la peau, ont permis aux ventes de progresser de 15% pour atteindre 173,99 milliards de roupies.

Les volumes ont augmenté de 7%, tandis que le bénéfice s’est établi à 28,44 milliards de roupies (soit 299,01 millions de dollars).

Le fabricant de la crème hydratante Vaseline prévoit également une amélioration de ses résultats pour l’exercice 2027 par rapport à l’exercice 2026, au cours duquel le volume avait progressé de 4% et le bénéfice après impôts était resté stable, misant sur une demande résiliente et une distribution plus étendue.

Ces résultats interviennent alors que l’Inde mène une campagne de répression sans précédent en matière de sécurité alimentaire , comprenant notamment des propositions d’étiquettes d’avertissement sur les denrées alimentaires.

Hindustan Unilever a déclaré qu’il se félicitait de la transparence en matière d’étiquetage alimentaire et qu’il se conformerait à la réglementation.

La société britannique Unilever a légèrement revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle en volume , en s'appuyant sur une forte demande sur les marchés émergents et sur des hausses de prix, après que ses ventes sous-jacentes du troisième trimestre ont dépassé les attentes.

(1 dollar = 95,1150 roupies indiennes)

Inflation

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PROCTER&GAMBLE
159,230 USD NYSE 0,00%
UNILEVER
4 742,500 GBX LSE -3,07%
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