Hellmann's, une marque d'Unilever, dans un magasin de New York

Unilever a ‌déclaré vendredi être en discussions avec la société ​américaine McCormick & Company en vue de lui vendre son activité agroalimentaire, qui comprend des marques telles ​que la mayonnaise Hellmann’s ainsi que les soupes et assaisonnements ​Knorr.

Le géant britannique de ⁠la distribution a indiqué avoir reçu une ‌offre spontanée pour cette activité. Les entreprises ont précisé, dans des communiqués distincts, ​qu’il n’y ‌avait aucune certitude qu’un accord serait conclu.

Un ⁠éventuel accord regrouperait sous une même entité des marques populaires d’Unilever comme Coleman et Marmite, ⁠ainsi que ‌la sauce piquante Cholula, détenue par McCormick, ⁠basée dans le Maryland.

Ces discussions interviennent quelques ‌mois après la scission par Unilever ⁠de son activité de crèmes glacées, Magnum ⁠Ice Cream ‌Company, dans le cadre d’un recentrage vers des ​catégories à plus ‌forte rentabilité, telles que les soins personnels et la beauté.

L’activité alimentaire ​d’Unilever a représenté environ un quart de son chiffre d’affaires total en 2025, ⁠avec plus de 12,9 milliards d’euros, tandis que ses activités de soins personnels et de beauté en ont représenté plus de la moitié.

(Rédigé par Prerna Bedi, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)