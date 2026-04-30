Unilever dépasse les prévisions de CA au T1 avec la demande de produits d'entretien et de beauté

Illustration du logo Unilever

Le géant ‌des biens de consommation Unilever a fait ​état jeudi d'une croissance de 3,8% de son chiffre d'affaires sous-jacent au premier trimestre, ​dépassant les attentes du marché, grâce à une forte ​demande pour ses marques ⁠de produits d'entretien ménager et de beauté.

"Nous ‌avons bien démarré l'année, avec une croissance tirée par les volumes grâce ​à nos ‌marques phares et des résultats positifs ⁠dans tous nos groupes d'activités", a déclaré Fernando Fernandez, directeur général du groupe, dans ⁠un communiqué.

Selon ‌un consensus compilé par Unilever, les ⁠analystes tablaient sur une croissance sous-jacente ‌des ventes de 3,6% pour le ⁠trimestre clos en mars. Le groupe ⁠a affiché ‌une croissance sous-jacente des volumes de 2,9% ​pour le trimestre, ‌dépassant les estimations qui tablaient sur une croissance de 1,8%.

Le ​fabricant du savon Dove et de la mayonnaise Hellmann's a par ailleurs ⁠maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire pour 2026.

(Rédigé par Yadarisa Shabong à Bangalore et Richa Naidu à Londres ; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)