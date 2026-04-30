 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Unilever dépasse les prévisions de CA au T1 avec la demande de produits d'entretien et de beauté
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 09:03

Illustration du logo Unilever

Illustration du logo Unilever

Le géant ‌des biens de consommation Unilever a fait ​état jeudi d'une croissance de 3,8% de son chiffre d'affaires sous-jacent au premier trimestre, ​dépassant les attentes du marché, grâce à une forte ​demande pour ses marques ⁠de produits d'entretien ménager et de beauté.

"Nous ‌avons bien démarré l'année, avec une croissance tirée par les volumes grâce ​à nos ‌marques phares et des résultats positifs ⁠dans tous nos groupes d'activités", a déclaré Fernando Fernandez, directeur général du groupe, dans ⁠un communiqué.

Selon ‌un consensus compilé par Unilever, les ⁠analystes tablaient sur une croissance sous-jacente ‌des ventes de 3,6% pour le ⁠trimestre clos en mars. Le groupe ⁠a affiché ‌une croissance sous-jacente des volumes de 2,9% ​pour le trimestre, ‌dépassant les estimations qui tablaient sur une croissance de 1,8%.

Le ​fabricant du savon Dove et de la mayonnaise Hellmann's a par ailleurs ⁠maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire pour 2026.

(Rédigé par Yadarisa Shabong à Bangalore et Richa Naidu à Londres ; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank