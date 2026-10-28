Unilever dépasse les attentes au T3 avec la vigueur de la demande et les hausses de prix

Le géant des biens de consommation Unilever ULVR.L a annoncé mercredi une ses ventes sous-jacentes de 5,2% au troisième trimestre, supérieure aux attentes, la vigueur de la demande et les hausses de prix ayant compensé l'augmentation des coûts des matières premières.

"Les marchés émergents ont une nouvelle fois joué un rôle moteur, avec une croissance généralisée sur l'ensemble des marchés, tirée par l'Inde et par la vigueur persistante de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud-Est", a déclaré le directeur général Fernando Fernandez dans un communiqué.

Les performances sur les marchés développés ont toutefois reflété une base de comparaison plus exigeante et un recul de l’activité dans le secteur alimentaire, a-t-il précisé.

Unilever, qui poursuit sa simplification sous la direction de Fernando Fernandez, nommé l'an dernier, afin de se concentrer sur les marques de beauté et de soins personnels, a relevé ses prix pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie et du transport liée à la guerre en Iran.

Le fabricant du savon Dove et de la mayonnaise Hellmann's a maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire pour 2026. Le groupe prévoit une croissance des ventes sous-jacentes d'environ 5% au second semestre 2026.

Les analystes tablaient sur une croissance sous-jacente du chiffre d’affaires de 4,8% pour le trimestre clos en septembre, selon un consensus établi par le groupe.

(Reportage Yadarisa Shabong, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)