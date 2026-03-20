Unilever confirme des discussions avec McCormick pour sa branche alimentaire
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 08:37
"Unilever confirme avoir reçu une offre d'acquisition concernant sa division Alimentation et être en pourparlers avec McCormick & Company, Inc. Il n'y a aucune certitude quant à la conclusion d'une transaction", a indiqué le groupe européen. Dans le même communiqué, il souligne que cette division alimentation "est une activité très attractive, dotée d'un profil financier solide et portée par des marques leaders sur le marché dans des catégories en pleine croissance" en ajoutant être "confiant quant à l'avenir de cette division au sein d'Unilever." Une façon de rassurer le marché sur la qualité des actifs dans l'hypothèse où les actionnaires d'Unilever se retrouveraient avec les actions d'une nouvelle entité en portefeuille ?
Quelques heures auparavant, le Wall Street Journal révélait qu'Unilever imaginait combiner sa division alimentaire avec McCormick, spécialiste des épices. L'opération ne s'annonce pas simple : la division alimentaire d'Unilever pourrait valoir plusieurs dizaines de milliards de dollars, face à une capitalisation d'environ 14,8 milliards pour McCormick. Un échange d'actions est évoqué par le WSJ. Unilever cherche à se recentrer sur ses activités les plus rentables, notamment la beauté, les soins personnels et les produits d'entretien.
"Bien qu'il n'existe absolument aucune information publique concernant la structure potentielle, nous supposons, étant donné qu'Unilever Foods génère près de trois fois plus de bénéfices que McCormick, qu'un accord serait probablement structuré selon le modèle d'une transaction de type Reverse Morris Trust, Unilever cédant essentiellement sa division alimentaire pour fusionner ensuite avec McCormick, les actionnaires d'Unilever conservant la majorité de l'entité combinée", estime Bernstein. L'attrait d'une telle combinaison pour les actionnaires d'Unilever dépendra des conditions négociées. Le "Reverse Morris Trust" permet à une entreprise de scinder une activité, la distribuer à ses actionnaires puis la fusionner avec une autre société, en restant majoritaires pour éviter l'imposition.
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