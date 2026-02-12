 Aller au contenu principal
Unilever bat les attentes au T4, anticipe un ralentissement des marchés en 2026
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 08:57

(Coquille titre)

Unilever ULVR.L a fait état jeudi d'une hausse des ventes sous-jacentes supérieure aux attentes au quatrième trimestre, le groupe prévenant toutefois d'un ralentissement des marchés qui pourrait nuire à la croissance cette année.

Après avoir cédé The Magnum Ice Cream Company MICCT.AS en décembre, le directeur général Fernando Fernandez, qui a pris ses fonctions en mars 2025, est désormais sous pression pour défendre sa stratégie dans le domaine des soins personnels, de la beauté et du bien-être, qui représente désormais plus de la moitié du chiffre d'affaires d'Unilever.

Le géant des biens de consommation a enregistré une croissance sous-jacente de ses ventes de 4,2% pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 3,9% prévu par les analystes dans un sondage réalisé par l'entreprise.

Le groupe a déclaré s'attendre à ce que la croissance en 2026 se situe dans la fourchette basse de ses prévisions pluriannuelles de croissance des ventes sous-jacentes, comprises entre 4% et 6%, en raison du ralentissement des conditions du marché.

Le bénéfice d'exploitation annuel sous-jacent d'Unilever a baissé de 1,1% pour s'établir à 10,1 milliards d'euros. Les analystes tablaient en moyenne sur 10,12 milliards d'euros.

(Rédigé par Yadarisa Shabong à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

