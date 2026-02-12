La Chine revoit à la baisse ses droits de douane sur les produits laitiers de l'UE

Produits laitiers à Pékin

La Chine a annoncé jeudi ‌avoir revu à la baisse le niveau de ses droits de douane sur ​les produits laitiers de l'Union européenne (UE), représentant une valeur supérieure à 506 millions de dollars (426 millions d'euros), à l'issue d'une enquête de 18 mois en réponse aux taxes ​instaurées par le bloc sur les véhicules électriques chinois.

Le ministère chinois du Commerce a précisé que des droits ​de douane allant de 7,4% à 11,7% ⁠seraient appliqués aux produits laitiers en provenance de l'UE pour une période de ‌cinq ans à partir du 13 février, soit nettement moins que le 21,9% à 42,7% prélevés en vertu d'une décision provisoire datant ​du mois de décembre.

L'UE avait ‌indiqué début février que la Chine lui avait transmis ses ⁠calculs définitifs concernant les droits de douane sur ses produits laitiers, dont Pékin a conclu qu'ils sont subventionnés, et des groupes industriels avaient déjà indiqué que les ⁠taux définitifs variaient entre ‌7,4% et 11,7%.

La Chine a importé pour 589 millions de dollars (496 ⁠millions d'euros) de produits laitiers concernés par l'enquête en 2024, un montant similaire ‌à celui de 2023.

C'est la deuxième fois en deux mois que ⁠la Chine, troisième producteur mondial de produits laitiers, réduit des ⁠droits de douane qu'elle ‌avait instaurés sur des produits de l'UE après l'ouverture par le bloc d'une enquête ​sur ses véhicules électriques.

Bruxelles a publié en ‌janvier des règles détaillées sur la manière dont les droits de douane pourraient être remplacés par des ​engagements de prix minimum préconisés par Pékin, bien que des divergences subsistent entre leurs propositions.

L'enquête antidumping chinoise sur les produits laitiers a débuté en août ⁠2024 et a eu des répercussions sur les principaux exportateurs de produits laitiers tels que la France, l'Italie, le Danemark et les Pays-Bas. Elle visait le lait et la crème non sucrés, ainsi que les fromages frais et transformés, y compris le roquefort et le camembert français.

(Reportage Daphne Zhang et Lewis Jackson, version française Benjamin Mallet, ​édité par Blandine Hénault)