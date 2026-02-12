En plein redressement, Nissan prévoit une perte nette massive de 3,6 milliards d'euros en 2025-26

( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

Toujours lancé dans un douloureux plan de redressement, le constructeur automobile japonais Nissan a annoncé jeudi anticiper pour son exercice décalé 2025-2026 qui s'achèvera fin mars une perte nette colossale de 650 milliards de yens, soit 3,6 milliards d'euros, sur fond de ventes moroses.

C'est deux fois plus qu'attendu par les analystes sondés par l'agence Bloomberg.

L'entreprise a cependant revu en nette baisse ses prévisions de perte d'exploitation annuelle à 60 milliards de yens (330 millions d'euros), invoquant l'accélération de ses mesures de restructuration. C'est bien moins que la perte opérationnelle de 275 milliards de yens qu'il avait évoqué fin octobre.

Il prévoit cependant toujours sur l'année un chiffre d'affaires en repli de 5,8% à 11.900 milliards de yens (65,4 milliards d'euros).

Le constructeur japonais, dont le français Renault détient 35%, fait face à d'intenses pressions sur ses ventes et a dû affronter le relèvement massif des droits de douane américains.

Mais cet assombrissement de la conjoncture est intervenu alors qu'il était lui-même très affaibli: après une tentative avortée de mariage avec son compatriote Honda, il avait dévoilé une perte nette annuelle colossale équivalant à 4,1 milliards d'euros sur son exercice décalé 2024-2025.

Et ce, notamment en raison des coûts liés au plan de redressement engagé par l'entreprise, sous la houlette de son nouveau patron Ivan Espinosa.

- Impact des droits de douane -

Structurellement non rentable et miné par l'essoufflement des ventes, Nissan entend réduire le nombre de ses usines de production de véhicules de 17 à 10 d'ici la fin de l'exercice 2027, et vise 20.000 suppressions de postes dans le monde à la même date.

Le groupe a fait état jeudi de "progrès constants grâce à l'externalisation (...) à la mise en commun de services, à la gestion des coûts", ainsi que d'"une restructuration des effectifs progressant de manière responsable".

Malgré tout, le paysage reste maussade: le groupe reconnaît "des résultats difficiles" au troisième trimestre (octobre-décembre) de l'exercice décalé, "dans un environnement de marché complexe".

Le chiffre d'affaires a fondu de 5% sur un an, à 2.999 milliards de yens (16,5 milliard d'euros), et il a encore enregistré une perte nette de 28,3 milliards de yens (155 millions d'euros), bien que moins marquée qu'attendu.

Le groupe doit toujours lutter pour atténuer l'impact des taxes douanières imposées par l'administration Trump -plafonnées à 15% depuis septembre. Nissan a vu ses ventes aux Etats-Unis, en nombre d'unités, reculer encore de 3,7% sur un an en octobre-décembre.

Pour rester compétitifs aux Etats-Unis, les constructeurs japonais ont dû tailler leurs prix à l'export et rogner leurs marges. Nissan avait aussi indiqué vouloir s'appuyer sur ses deux usines d'assemblage de voitures aux Etats-Unis pour gonfler sa production locale et diversifier son offre.

Mais Nissan a aussi vu ses ventes trimestrielles décliner de 11,3% en Europe et de 20,1% au Japon sur un an, face à l'érosion de la demande et d'une concurrence plus aiguisée.

En Chine, il rebondit en revanche (+12,7%) en dépit de la concurrence des constructeurs locaux, grâce au succès de "nouveaux véhicules électrifiés".