Essilorluxottica: forte croissance annuelle mais rentabilité freinée par les droits de douane

Le numéro un mondial de l'optique, Essilorluxottica , a vu son chiffre d'affaires progresser de 7,5% en 2025 mais ses marges ont été pénalisées par les droits de douane imposés par les Etats-Unis et par les lunettes dotées d'intelligence artificielle.

La marge brute ajustée, indicateur de rentabilité a subi "des vents contraires liés aux droits de douane américains et à la part plus importante des revenus générés par les lunettes avec IA, tous deux plus marqués au second semestre", indique le groupe qui réalise environ 45% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord.

Elle s'est élevée à 17,339 millions d'euros sur l'ensemble de l'année, atteignant 60,9% du chiffre d'affaires, en recul de 260 points de base par rapport à 2024.

Le chiffre d’affaires annuel ressort, lui, en hausse de +7,5% à 28,491 milliards d’euros, supérieur aux attentes. Le bénéfice net s'est légèrement replié (-1,9%) à 2,31 milliards d'euros.

La dynamique commerciale des lunettes avec IA s'est poursuivie : le nombre de paires de lunettes connectées Ray-Ban Meta (lancées en septembre 2023) et Oakley Meta (lancées en juin 2025), a dépassé les 7 millions d’unités sur l’année.

Mais étant plus chères à produire que des lunettes classiques, leur coût plus élevé réduit la marge brute.

- Freiner la myopie -

"Nous nous attendons à ce que l'effet prix augmente de manière constante grâce à l’innovation produit" et" le passage à l'échelle devra permettre de faire baisser progressivement les coûts au fil du temps", a indiqué la direction dans une conférence avec des analystes financiers.

"Tout cela est largement pris en compte dans nos objectifs à long terme", a-t-elle ajouté, soulignant que "20% des lunettes IA vendues sont dotées de verres sur ordonnance" ce qui représente, selon elle, "un gain de marge important".

Le groupe estime disposer "des capacités nécessaires, en interne ou externe, pour faire face à la demande prévue dans les années à venir", et a prévu "de les ajuster pour suivre l’augmentation de la demande".

Au-delà des lunettes connectées, les lunettes Nuance Audio qui intègrent une prothèse auditive miniature dans la monture, ont fini leur première année de commercialisation "sur une note prometteuse": elles sont disponibles dans 12 pays et 15.000 points de vente à travers le monde, selon le communiqué.

L'activité optique, son coeur de métier, correspond à environ 75% de son chiffre d'affaires. Les ventes de ses solutions pour corriger et freiner la myopie ont enregistré une hausse de 22% dans le monde, la Chine restant le plus grand marché sur ce créneau pour EssilorLuxottica.

"C’est une année historique pour EssilorLuxottica : pour la première fois depuis l’origine du groupe, notre chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres à taux de change constant, après un quatrième trimestre affichant une croissance record de 18,4%", ont déclaré le PDG Francesco Milleri et Paul du Saillant, DG délégué d'EssilorLuxottica, cités dans le communiqué.

Pour les cinq prochaines années, le groupe franco-italien, né de la fusion d'Essilor et de Luxottica, vise une "croissance solide" de son chiffre d’affaires.