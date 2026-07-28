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Unilever annonce ses meilleurs volumes trimestriels depuis plus de dix ans et revoit à la hausse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 09:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La croissance au second semestre devrait se situer entre 4% et 5%, portée par de nouvelles hausses de prix

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 3,8% pour atteindre 13 milliards d'euros

* La scission de l'activité alimentaire devrait être finalisée au plus tard mi-2027

(Ajout de précisions aux paragraphes 2, 5, 7 et 8)

Unilever ULVR.L a enregistré mardi son meilleur trimestre en termes de volumes depuis plus d’une décennie et a revu à la hausse ses prévisions annuelles, les consommateurs se tournant vers ses marques de produits d’entretien, de beauté et de soins personnels malgré les inquiétudes liées au budget des ménages découlant de la guerre en Iran . Le fabricant du savon Dove et du déodorant Axe a indiqué que ses volumes du deuxième trimestre avaient progressé de 5,5%, portés par la vigueur de marchés clés tels que l’Inde, l’Indonésie et l’Amérique latine, ce qui lui a permis de dépasser largement les estimations de croissance sous-jacente de son chiffre d’affaires. Le géant des biens de consommation s’est réorienté vers les marques de beauté et de bien-être sous la direction de Fernandez, nommé l’année dernière pour accélérer sa stratégie de redressement. Alors que le conflit au Moyen-Orient a imposé des coûts plus élevés aux entreprises cette année, Unilever a amorti le choc en augmentant ses prix .

La société a déclaré qu’elle s’attendait désormais à ce que la croissance sous-jacente de son chiffre d’affaires pour 2026 se situe dans la fourchette de ses prévisions pluriannuelles (4% à 6%), contre une prévision antérieure qui la plaçait dans la partie basse de cette fourchette.

Elle prévoit une croissance de son chiffre d’affaires de 4% à 5% au second semestre, tirée par la hausse des prix.

Unilever, qui est en train de fusionner son activité alimentaire avec celle du fabricant d’épices McCormick MKC.N , a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires sous-jacent de 5,8% pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 4,3%, selon un consensus établi par l’entreprise.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 3,8% pour atteindre 13 milliards d’euros.

Unilever a indiqué que la scission de son activité alimentaire progressait bien et qu’elle devrait être achevée au plus tard à la mi-2027.

(1 dollar = 0,8798 euro)

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