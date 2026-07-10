Unify Group signe un protocole d'accord en vue de l'acquisition de SPAS Organisation

Unify Group poursuit sa stratégie de croissance externe avec la conclusion d'un protocole d'accord d'acquisition de SPAS Organisation (premier organisateur français de salons grand public et professionnels consacrés à la bio, à la santé au naturel, au bien-être et à l'art de vivre). La réalisation de l'opération est conditionnée à l'homologation de l'accord de restructuration de la dette bancaire de SPAS Organisation.

Réalisant près de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, SPAS Organisation viendrait renforcer Event Flow, le pôle événementiel de Unify Group. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de développement de Unify Group, désormais structuré autour de quatre activités complémentaires : Reworld Media (médias), Ed'Learn (formation), Event Flow (événementiel) et Nyorda Group (technologie et marketing

digital).

Depuis plus de vingt ans, SPAS Organisation rassemble les principaux acteurs des filières de la bio, de l'agriculture, de la santé au naturel, du bien-être, de la consommation responsable, des cosmétiques, du tourisme, de la restauration et de la croissance verte. A travers ses manifestations, il favorise les échanges entre professionnels et grand public et met en lumière les innovations qui accompagnent les évolutions des modes de consommation.

Aujourd'hui cette organisation représente :

- 20 salons dédiés à la bio, au bien-être et à l'art de vivre ;

- 150 000 m² d'espaces d'exposition ;

- 250 000 visiteurs accueillis chaque année ;

- 5 500 exposants

L'alliance des médias et de l'événementiel

L'intégration de SPAS Organisation ouvre de nouvelles perspectives de développement en s'appuyant sur les synergies avec les marques média de Reworld Media. Les univers de la santé, du bien-être, de la beauté, de la nutrition, de la maison et de l'art de vivre sont déjà largement incarnés par les marques média référentes, parmi lesquelles Doctissimo, Top Santé, Aufeminin, Marmiton, Psychologies, Biba, Maison & Travaux ou encore Le Journal de Maison.

En associant la puissance de ces marques, leurs audiences et leurs communautés aux savoir-faire événementiels de SPAS Organisation, Unify Group a pour ambition de renforcer la visibilité des salons, enrichir leur programmation éditoriale et développer de nouveaux formats de rencontres entre les publics, les experts et les marques partenaires