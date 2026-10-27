UNIFY Group reprend les activités médias et événementielles d'Option Finance

UNIFY Group annonce l'acquisition des actifs médias et événementiels d'Option Finance, groupe de presse spécialisé dans l'information destinée aux professionnels de la finance, du droit des affaires, de la gestion d'actifs et de l'assurance.

Cette opération, validée par le tribunal des activités économiques de Paris dans le cadre d'un plan de cession, s'inscrit dans la stratégie de diversification du groupe.

Fondé en 1988, Option Finance s'est imposé comme un acteur reconnu de l'information financière professionnelle. Son portefeuille comprend plusieurs publications spécialisées, dont Option Finance, Option Droit & Affaires, Funds Magazine et La Tribune de l'Assurance, ainsi que des plateformes numériques et des services d'information destinés aux décideurs économiques et financiers.

Le groupe dispose également d'une activité événementielle structurée autour de rendez-vous professionnels tels que la Semaine du Restructuring, les Rencontres M&A ou encore Time to Change, forum consacré au climat, à l'énergie et à la finance durable, dont la prochaine édition se tiendra du 15 au 17 mars 2027 à Deauville.

Avec cette acquisition, UNIFY Group entend renforcer sa verticale consacrée à la finance au sein de son pôle Reworld Media et élargir son offre auprès des entreprises, des sociétés de gestion, des assureurs et des cabinets d'avocats d'affaires.

L'opération ouvre également la voie à des synergies avec ses activités événementielles, réunies sous la marque Event Flow, et son pôle de formation Ed'Learn.