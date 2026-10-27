 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UNIFY Group annonce l'acquisition de « Option Finance», groupe média de référence de l’information financière professionnelle -réalisant plus de 4 M€ de chiffre d’affaires-
information fournie par Boursorama CP 27/10/2026 à 18:00

Ajouter Boursorama à vos sources

UNIFY Group [ALUNI] annonce l’acquisition d’Option Finance, groupe média BtoB de référence dédié aux professionnels de la finance, du droit des affaires, de la gestion d’actifs et de l’assurance.

Cette acquisition, validée dans le cadre d’un plan de cession par le tribunal des Activités Economiques de Paris, porte sur les actifs médias et événementiels d’Option Finance, comprenant ses marques éditoriales, ses plateformes numériques et ses activités associées.


Créé en 1988, Option Finance est devenu une référence de l'information professionnelle à destination des directions financières, des professionnels de la finance d'entreprise, de la gestion d'actifs, de l'assurance ainsi que des acteurs du droit des affaires.


Option Finance : des marques reconnues auprès des décideurs économiques et financiers

Le groupe réunit plusieurs marques média de référence dans les univers de la finance, du droit des affaires, de la gestion d’actifs et de l’assurance, parmi lesquelles Option Finance, référence de la finance d’entreprise, Option Droit & Affaires, publication de référence du droit des affaires, Funds Magazine, dédié à la gestion d’actifs, et La Tribune de l’Assurance, ainsi qu’un ensemble de plateformes digitales et de services d’information spécialisés.


(...)

Valeurs associées

UNIFY GROUP
1,7580 EUR Euronext Paris +1,03%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
GENFIT
10,58 +20,78%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
Pétrole Brent
114 -0,98%
NANOBIOTIX
30,3 +7,37%
2CRSI
28,16 +4,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank