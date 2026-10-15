Unify Group accroît de plus de moitié son résultat net au 1er semestre

Unify Group (anciennement Reworld Media) affiche, au 1er semestre 2026, un résultat net consolidé en progression de 56,4%, à 13,2 MEUR, ainsi qu'un EBITDA en hausse de 2,1%, à 27 MEUR, dans un contexte de chiffre d'affaires en légère contraction de 1,9%, à 252,3 MEUR. La marge d'EBITDA s'établit ainsi à 10,7%, en amélioration de 0,4 point.

Le groupe spécialisé dans l'information, la formation et l'événementiel explique que sa rentabilité opérationnelle s'appuie sur la complémentarité des pôles BtoB et BtoC et sur la poursuite des efforts d'optimisation, avec des charges en baisse de 2,3% par rapport au 1er semestre 2025.

Le résultat opérationnel atteint 22,3 MEUR, en hausse de 45,6%, bénéficiant d'une réduction pérenne des charges locatives résultant du désengagement de surfaces inoccupées à Bagneux. L'opération a notamment eu un impact significatif sur le résultat opérationnel non courant.

"Notre priorité reste inchangée : améliorer la génération de cash et poursuivre notre désendettement. La réduction de la dette nette au premier semestre renforce notre structure financière et notre capacité à poursuivre notre stratégie de croissance externe sélective", souligne Anne-Cécile Balland, directrice administrative, financière et RSE.

Par ailleurs, Unify Group fait part d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur ses propres actions, en vue de leur annulation. L'offre serait libellée au prix de 2,70 EUR par action et porterait sur un nombre maximal de 926 000 actions, représentant 1,51% du capital social.