France: L'inflation IPCH accélère comme prévu à +3,4% sur un an en septembre

Des clients font leurs courses dans un supermarché à Chanverrie

L'inflation ‌en France, harmonisée selon les ​normes européennes (IPCH), a accéléré comme attendu à +3,4% sur un an en ​septembre, montrent les données définitives publiées jeudi ​par l'Insee.

L'indice IPCH, ⁠qui permet les comparaisons avec ‌les autres pays de la zone euro, était également ​ressorti ‌à +3,4% en première lecture, après +2,6% ⁠en août.

Sur un mois, l'indice IPCH se replie de 0,3% ⁠en septembre, ‌après +0,7% en août. L'indice était ⁠ressorti à -0,4% lors de ‌la première estimation.

L'indice des ⁠prix à la consommation (IPC), l'inflation ⁠calculée selon ‌les normes françaises, ressort pour sa ​part ‌à +3,1% sur un an en septembre, soit légèrement plus ​que prévu en première estimation (+3,0%) et après +2,4% ⁠en août.

Sur un mois, l'IPC a reculé de 0,3%, comme en première lecture et après +0,7% en août.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)