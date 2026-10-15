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France: L'inflation IPCH accélère comme prévu à +3,4% sur un an en septembre
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 08:51

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Des clients font leurs courses dans un supermarché à Chanverrie

Des clients font leurs courses dans un supermarché à Chanverrie

L'inflation ‌en France, harmonisée selon les ​normes européennes (IPCH), a accéléré comme attendu à +3,4% sur un an en ​septembre, montrent les données définitives publiées jeudi ​par l'Insee.

L'indice IPCH, ⁠qui permet les comparaisons avec ‌les autres pays de la zone euro, était également ​ressorti ‌à +3,4% en première lecture, après +2,6% ⁠en août.

Sur un mois, l'indice IPCH se replie de 0,3% ⁠en septembre, ‌après +0,7% en août. L'indice était ⁠ressorti à -0,4% lors de ‌la première estimation.

L'indice des ⁠prix à la consommation (IPC), l'inflation ⁠calculée selon ‌les normes françaises, ressort pour sa ​part ‌à +3,1% sur un an en septembre, soit légèrement plus ​que prévu en première estimation (+3,0%) et après +2,4% ⁠en août.

Sur un mois, l'IPC a reculé de 0,3%, comme en première lecture et après +0,7% en août.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 09:24

    et l agirc qui octroie généreusement 1.4%. !

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