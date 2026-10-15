France: L'inflation IPCH accélère comme prévu à +3,4% sur un an en septembre

Des clients font leurs courses dans un supermarché à Chanverrie
L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré comme attendu à +3,4% sur un an en septembre, montrent les données définitives publiées jeudi par l'Insee.
L'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, était également ressorti à +3,4% en première lecture, après +2,6% en août.
Sur un mois, l'indice IPCH se replie de 0,3% en septembre, après +0,7% en août. L'indice était ressorti à -0,4% lors de la première estimation.
L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, ressort pour sa part à +3,1% sur un an en septembre, soit légèrement plus que prévu en première estimation (+3,0%) et après +2,4% en août.
Sur un mois, l'IPC a reculé de 0,3%, comme en première lecture et après +0,7% en août.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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