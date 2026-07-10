UNIFY Group accélère le développement de son activité évènementielle avec la conclusion d'un protocole d'accord d'acquisition de Spas Organisation sous condition - réalisant près de 9 M€ de chiffre d’affaires annuel

UNIFY Group (Euronext Growth Paris – Code ISIN FR0010820274 – Mnémonique ALUNI), groupe diversifié international organisé autour de quatre activités complémentaires dans les médias, la formation, l'événementiel et les technologies marketing, poursuit sa stratégie de croissance externe avec la conclusion d’un protocole d’accord d’acquisition de SPAS Organisation, premier organisateur français de salons grand public et professionnels consacrés à la bio, à la santé au naturel, au bien-être et à l'art de vivre. La réalisation de l’opération est conditionnée à l’homologation de l’accord de restructuration de la dette bancaire de SPAS Organisation.





Réalisant près de 9 M€ de chiffre d'affaires annuel, SPAS Organisation viendrait renforcer Event Flow, le pôle événementiel de UNIFY Group. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de développement de UNIFY Group, désormais structuré autour de quatre activités complémentaires : Reworld Media (médias), Ed'Learn (formation), Event Flow (événementiel) et Nyorda Group (technologie et marketing digital).





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